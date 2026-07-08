Pronostici e quote sulla nuova squadra di Dusan Vlahovic

Con la scadenza del contratto con la Juventus del 30 giugno, Dusan Vlahovic è disponibile a parametro zero – ecco alcune possibili nuove squadre.

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

Ulteriori quote e info sono disponibili sulle piattaforme ufficiali dei bookmakers. Inoltre i lettori possono visitare

La nostra guida al codice promozionale Lottomatica, bonus di benvenuto e registrazione sul portale

La nostra pagina con un elenco deisiti scommesse SPID disponibili in Italia.

Quote sulla nuova squadra di Dusan Vlahovic: Perché la Serie A è improbabile?

Dopo il fallimento delle trattative per il rinnovo del contratto con la Juventus, Dusan Vlahovic è disponibile a parametro zero. Considerando anche la telenovela legata a uno stipendio superiore di due milioni rispetto a quello accettabile per i bianconeri, è improbabile che le parti tornino sui loro passi. Per questo motivo, quantomeno salvo colpi di scena, è prudente non guardare troppo alla quota di 4.00 proposta dai principali bookmaker.

Più o meno lo stesso discorso vale per un possibile trasferimento al Napoli, quotato a 7.00. Di per sé, Massimiliano Allegri vedrebbe di buon occhio l'arrivo dell'attaccante serbo, specie se dovessero partire Lorenzo Lucca e Romelu Lukaku. Ma Aurelio e Luigi De Laurentiis sono alle prese con l'indagine per bancarotta della Procura di Bari e serve capire l'evolversi della situazione.

A ogni modo, un totale di 68 reti e 16 assist in 168 presenze con la Juventus non passa inosservato. Soprattutto se consideriamo che nella Serie A 2025/26, nonostante solo undici gare disputate da titolare, Vlahovic ha messo la palla in rete dieci volte tra campionato e coppe. Dunque, vale la pena dare un'occhiata alle più probabili destinazioni di uno dei giocatori più interessanti sul mercato.

Vlahovic potrebbe trasferirsi a Istanbul, sponda Beşiktaş o Galatasaray?

Con una quota di 12.00, i principali bookmaker considerano il Galatasaray una delle destinazioni più realistiche per Vlahovic. In realtà sarebbe una sua rivale a Istanbul, il Beşiktaş, a essere più interessata all'attaccante serbo. E le "Aquile Nere" avrebbero offerto al suo entourage uno stipendio netto di 10 milioni a stagione più un bonus di 5 milioni.

Dunque, l'offerta supererebbe nettamente la richiesta fatta alla Juventus da Vlahovic, che ha preso tempo. Questo perché si vede all'apice della sua carriera e alla Süper Lig preferirebbe, per esempio, la Liga o la Premier League. A ogni modo il Besiktas al momento rappresenterebbe un'ancora di salvezza, e rientra nella categoria "Altro" quotata a 2.00.

Perché il Chelsea potrebbe essere la piazza giusta per Vlahovic?

Sempre nella categoria "Altro" nei principali bookmaker in Italia rientra il Chelsea. Il nuovo tecnico dei “Blues” predilige il 3-4-2-1 e Vlahovic possiede le caratteristiche fisiche necessarie per impegnare i difensori centrali avversari. D'altronde vince oltre il 60% dei suoi scontri aerei ogni 90 minuti, con punte dell'80%.

Una delle caratteristiche del sistema di Alonso sono le transizioni rapide e verticali. E se Vlahovic ha il difetto dello scarso contatto con la palla, eccelle proprio nelle transizioni con passaggi diretti ed estremamente precisi. Il serbo raggiunge infatti l'82% di passaggi filtranti riusciti.

Diametralmente opposto è il rendimento in fase di ricezione, ma al Chelsea non sarebbe particolarmente coinvolto nella costruzione di gioco. Questo perché i "Blues" approfitterebbero della creatività di giocatori come Cole Palmer ed Estevão. In questo modo Vlahovic potrebbe concentrarsi esclusivamente o quasi sull'area di rigore.

Cosa rende al momento complesso un arrivo al Barcellona?

Come anche un ipotetico trasferimento al Galatasaray, uno al Barcellona varrebbe dodici volte la posta. Come abbiamo visto, la Liga è uno dei campionati ambiti da Vlahovic, che vede i blaugrana come la sua destinazione preferita e sarebbe disposto a moderare le sue richieste.

Il suo entourage sembrerebbe, però, non tenere conto delle difficoltà economiche del Barcellona. Punterebbe, infatti, a uno stipendio netto di circa otto milioni, oltre a un bonus dai dieci ai 15 milioni, al quale si aggiungerebbero le commissioni per l'agente del Serbo.

Anche per questo motivo, i blaugrana vedono in Julián Álvarez la loro priorità assoluta, mentre il serbo sarebbe il piano B qualora le trattative con l'argentino dell'Atlético Madrid fallissero.

La quota sul Bayern Monaco come nuova squadra di Vlahovic è da tenere d'occhio?

Il Bayern Monaco avrebbe contattato l'entourage di Vlahovic già nell'autunno dello scorso anno perché alla ricerca di un'alternativa a Harry Kane. Attualmente i principali bookmaker offrono la quota di 25.00 sull'arrivo del serbo ai campioni di Germania, anche perché non c'è stata una vera trattativa. Al momento la priorità, infatti, sarebbe il rinnovo anticipato dell'inglese.

Un arrivo sulle rive dell'Isar porterebbe a Vlahovic, almeno sulla carta, una garanzia di titoli. Se non a livello internazionale, quantomeno in Germania. Ma il ruolo di riserva alle spalle di Kane sarebbe in netta contraddizione con l'obiettivo del giocatore di avere un ruolo da titolare nel suo nuovo club.

L'Arsenal e il Tottenham sono altre due possibili destinazioni a Londra?

Come abbiamo visto, la Premier League è una delle destinazioni privilegiate da Vlahovic. A Londra, oltre che al Chelsea, il serbo è stato accostato all'Arsenal e al Tottenham. Gli arrivi dell'attaccante ai "Gunners" e agli "Spurs" varrebbero rispettivamente due volte (perché nella categoria "Altro") e dieci volte la posta.

I primi erano stati vicini a un ingaggio nel gennaio 2022, prima che Vlahovic optasse per il passaggio dalla Fiorentina alla Juventus. Nel frattempo, grazie anche all'impatto di Viktor Gyökeres, l'Arsenal è tornato a vincere la Premier dopo vent'anni. Considerando anche un Kai Havertz in crescita, ora a Mikel Arteta non servirebbe un altro attaccante costoso.

Diametralmente opposta è la situazione al Tottenham di Roberto De Zerbi. Dopo la retrocessione evitata per soli due punti, la ricostruzione del reparto offensivo è una delle priorità. Dunque, le possibilità di giocare con Sandro Tonali negli undici titolari sarebbero più alte, ma Vlahovic dovrebbe rinunciare alle Coppe europee e alla corsa per i titoli.