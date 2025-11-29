Come i scommettitori possono approfittare delle tante espulsioni in Ligue 1

Anche se sono passate solo 13 giornate nel massimo campionato francese, Strasburgo, Auxerre e Lione hanno già ricevuto quattro cartellini rossi ciascuno.

Mercati dei cartellini NetBet bet365 Goldbet Strasburgo vs Brest - Oltre 4.5 cartellini in partita 2.06 2.00 2.00 Paris FC vs Auxerre - Auxerre oltre 2.5 cartellini 1.80 1.57 -

Quote esatte al momento della pubblicazione che possono subire variazioni. Per gli aggiornamenti è possibile consultare il sito dei bookmaker.

Ulteriori quote e info sono disponibili sulle piattaforme ufficiali dei bookmakers. Inoltre i lettori possono visitare

La nostra guida al codice promozionale Lottomatica, bonus di benvenuto e registrazione sul portale

La nostra pagina con un elenco dei siti scommesse SPID disponibili in Italia.

Le leghe europee con il maggior numero di cartellini rossi

Lo scorso weekend ha visto un alto numero di cartellini rossi in tutta Europa. Sei sono stati mostrati solo in La Liga. Ci sono stati altri tre in Francia, mentre due giocatori sono stati espulsi in Bundesliga e uno in Serie A.

La Premier League è spesso considerata la più fisica e intensa tra i principali campionati europei. Tuttavia, ciò non ha portato a un maggior numero di espulsioni in questa stagione.

Lo scontro di Idrissa Gueye con il suo compagno dell’Everton lunedì sera ha portato al 13° cartellino rosso della stagione. Tutte le altre quattro principali leghe europee hanno visto più cartellini rossi, tranne la Serie A, anch'essa a quota 13.

Ci sono state 18 espulsioni in Bundesliga, con una media di 0,18 per partita. Inoltre, c'è un aumento significativo per La Liga, che ha una media di 0,26 cartellini rossi a partita.

Tuttavia, anche questo è inferiore alla Ligue 1, dove 34 giocatori sono già stati espulsi in questa stagione. Ciò equivale a una media di 1,89 cartellini rossi per club e 0,29 rossi per 90 minuti.

Squadre come Strasburgo, Auxerre e Lione stanno guidando questa tendenza. Tutte le loro partite hanno una media di 0,50 cartellini rossi.

Dove potrebbero scaldarsi gli animi questo weekend?

Il derby di Siviglia di questo weekend è la fonte più probabile di un cartellino rosso nei prossimi giorni in Spagna. In media, il Siviglia ha ricevuto 3,23 cartellini a partita, il numero più alto in La Liga. Nel frattempo, due degli ultimi tre derby casalinghi contro il Betis hanno visto un cartellino rosso.

Tuttavia, i dati suggeriscono che la Ligue 1 potrebbe essere dove i scommettitori possono trovare il maggior valore nei mercati dei cartellini. L'incontro tra Strasburgo e Brest di domenica è una partita che certamente offre potenziale.

Ci sono stati cartellini rossi in ciascuna delle ultime due partite di campionato dello Strasburgo. Entrambe le squadre sono rimaste in 10 giocatori nella loro sconfitta a Lens lo scorso weekend, quando Valentin Barco è stato espulso per il Racing. Con una probabilità implicita di solo il 16,7%, c'è valore nel puntare su un altro cartellino rosso nella loro prossima partita.

Nel frattempo, lo scontro tra Paris FC e Auxerre sembra un candidato ancora più forte nel mercato dei cartellini rossi. Tra i due club, sei giocatori hanno ricevuto cartellini rossi in questa stagione in Ligue 1. Solo nelle ultime quattro giornate, entrambi i club sono stati coinvolti in partite che hanno prodotto due cartellini rossi.

La scorsa stagione, l'Auxerre era anche tra le sei peggiori squadre con il peggior record disciplinare complessivo nella divisione. Pertanto, questa non è una nuova tendenza per loro.

C'è una probabilità implicita del 22,2% che venga mostrato un cartellino rosso nella partita di sabato allo Stade Jean-Bouin. Anche questo sembra offrire valore, dato i problemi disciplinari dell'Auxerre.

Notare che un cartellino rosso mostrato a qualsiasi giocatore conterà come due cartellini per fini di regolamento con vari bookmaker. Considerando l'inizio infuocato della stagione in Ligue 1, potrebbe esserci un'opportunità per un cartellino rosso di superare i totali attuali di cartellini a Parigi e Strasburgo.