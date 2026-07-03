Assegnata al miglior giocatore assoluto del torneo, il Ballon d’Or (il Pallone d'Oro dei Mondiali) viene decisa dai voti dei rappresentanti dei media a partire da una rosa di candidati selezionata dal Technical Study Group (TSG) della FIFA.

Ultime quote Pallone d'Oro Mondiali 2026: i principali favoriti

Il Pallone d'Oro viene raramente assegnato sulla base delle prestazioni della fase a gironi o dei sedicesimi di finale. Per aggiudicarsi il premio, un giocatore deve solitamente trascinare la propria nazionale almeno fino alle semifinali. Tutti gli ultimi 11 vincitori del premio hanno infatti raggiunto la fase delle magnifiche quattro.

Questo mercato unisce il rendimento statistico puro alla narrazione del leader trascinatore. Le quote Pallone d'Oro Mondiali 2026 possono variare rapidamente in base allo stato di forma o agli infortuni, motivo per cui si consiglia di verificare i palinsesti dei singoli bookmaker per gli aggiornamenti in tempo reale.



Giocatore Nazionale Ruolo Lottomatica Goldbet Stake Kylian Mbappe Francia Attaccante 3.00 3.00 2.50 Lionel Messi Argentina Attaccante 3.50 3.50 2.50 Michael Olise Francia Esterno 5.50 5.50 6.00 Harry Kane Inghilterra Attaccante 9.00 9.00 9.00 Ousmane Dembele Francia Esterno 15.00 15.00 15.00 Vinicius Junior Brasile Esterno 19.00 19.00 20.00

Quote fornite corrette al momento della pubblicazione e soggette a variazioni.

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Come funzionano le scommesse Pallone d'Oro Mondiali

Nello studio delle scommesse è fondamentale distinguere Pallone d'Oro (miglior giocatore del torneo) dalla Golden Boot (Scarpa d'Oro, riservata al capocannoniere). Sebbene un attaccante possa vincerle entrambe, il Pallone d'Oro viene frequentemente assegnato al calciatore in grado di determinare la "storia" e il racconto della competizione.

Oltre al raggiungimento delle fasi finali del torneo, i media votanti tengono conto dei seguenti fattori:

Incidenza creativa: La capacità di scardinare blocchi difensivi bassi e compatti.

La capacità di scardinare blocchi difensivi bassi e compatti. Leadership: I capitani o i punti di riferimento carismatici godono spesso di un vantaggio narrativo naturale.

I capitani o i punti di riferimento carismatici godono spesso di un vantaggio narrativo naturale. Momenti decisivi: I gol o gli assist realizzati nelle partite a eliminazione diretta hanno un peso specifico maggiore rispetto alla fase a gironi.

I gol o gli assist realizzati nelle partite a eliminazione diretta hanno un peso specifico maggiore rispetto alla fase a gironi. Costanza di rendimento: Un livello prestazionale elevato mantenuto lungo l'intero arco delle otto partite del torneo.

Si raccomanda di verificare sempre i regolamenti specifici di ciascun operatore relativi all'assegnazione dei mercati antepost sulla Golden Ball.

I favoriti per il Pallone d'Oro Mondiali 2026: analisi giocatore per giocatore

Diversi profili si sono già messi in evidenza nella corsa al premio per l'edizione 2026. La maggior parte appartiene alle selezioni favorite per la vittoria finale. Di seguito viene proposta l'analisi dei giocatori da cui ci si attende l'impatto maggiore, molti dei quali hanno già iniziato il torneo in modo eccellente.

Kylian Mbappé – quota intorno a 3.00 per la vittoria del Pallone d'Oro2026

La Francia si è dimostrata finora la squadra più impressionante del Mondiale, segnando tre o più gol in ogni partita disputata. I Bleus sono i favoriti principali per il titolo, il che rende un vincitore francese per questo premio l'esito più probabile. A Kylian Mbappé, attuale capocannoniere del torneo con sei reti, viene attribuita circa il 33% di possibilità di successo.

L'attaccante del Real Madrid sta brillando in un reparto offensivo di altissimo livello insieme a Michael Olise, Bradley Barcola e Ousmane Dembélé, registrando una media di 5,38 tiri e 0,74 xG (vulnerabilità difensiva attesa degli avversari) per 90 minuti.

Attualmente, Mbappé si trova a una sola rete di distanza da Messi nella classifica marcatori all'avanguardia della storia della competizione. Il duello a distanza tra i due per il record assoluto influenzerà inevitabilmente i votanti. Tuttavia, la sola via del gol potrebbe non bastare: la mancata vittoria del premio da parte di Mbappé nelle edizioni precedenti, nonostante i 12 gol complessivi realizzati, ne è la dimostrazione.

La concorrenza quest'anno è particolarmente serrata, non solo da parte di Messi, ma anche di almeno due suoi compagni di squadra. Sebbene Mbappé si stia dimostrando in uno stato di forma straordinario, la sua quota attuale appare decisamente bassa, considerando quanto l'esito finale dipenderà dagli sviluppi dei turni successivi.

Lionel Messi – quota intorno a 3.50 per la vittoria del Pallone d'Oro2026

Con sei reti messe a segno in appena 201 minuti di gioco nella fase a gironi, Lionel Messi ha già lasciato un'impronta indelebile sul torneo. Ciononostante, la media di 2,0 passaggi chiave a partita nelle sfide contro Algeria, Austria e Giordania evidenzia un calo rispetto ai 3,0 registrati nel Mondiale del 2022, suggerendo un volume di gioco creativo leggermente inferiore.

Questo divario potrebbe ampliarsi quando l'Argentina affronterà compagini di livello più elevato nelle prossime fasi. Una minore capacità di determinare i ritmi abbassandosi a cucire il gioco potrebbe penalizzarlo in ottica Golden Ball. Resta tuttavia scontata l'attenzione mediatica sull'ottavo Pallone d'Oro in quello che si preannuncia come il suo ultimo Mondiale.

Se l'Argentina dovesse raggiungere l'atto conclusivo del torneo nel New Jersey, Messi diventerebbe un avversario davvero difficile da battere. Ai campioni in carica viene attualmente attribuita circa il 18% di possibilità di sollevare nuovamente il trofeo. In caso di successo, il fuoriclasse argentino sarebbe indubbiamente il protagonista principale della cavalcata albiceleste, il che suggerisce come la sua quota per la vittoria del Pallone d'Orosia assolutamente equa e ben bilanciata.

Michael Olise – quota intorno a 5.50 per la vittoria del Pallone d'Oro2026

Il Mondiale della Francia non è solo incentrato sulla figura di Mbappé; Olise si sta prendendo la scena come una delle stelle più luminose della competizione. Il ventiquattrenne ha tentato 11 imbucate verticali in quattro partite (almeno sei più di qualsiasi altro giocatore) e ha già collezionato cinque assist. Da quando vengono raccolti i dati storici (edizione del 1966), solo Pelé è riuscito a fare meglio in una singola edizione della Coppa del Mondo.

Olise viaggia a una media straordinaria di 1,19 xA (assist attesi) per 90 minuti ed è andato vicino al gol del torneo con una conclusione acrobatica contro la Svezia stampatasi sul palo. Uno o due colpi di questo spessore nei turni caldi potrebbero spostare i riflettori da Mbappé a suo favore.

Considerata la mancata vittoria della Francia negli ultimi tre grandi tornei internazionali, Olise potrebbe essere visto come l'uomo in grado di fare la differenza. Il giocatore ha fatto il suo esordio in nazionale solo dopo Euro 2024, ma è stato protagonista di una crescita fulminea che lo ha consacrato rapidamente come un attaccante di livello mondiale. Questa narrazione, unita alla concreta possibilità di battere lo storico record di assist di Pelé, lo rende una scelta di assoluto valore per le scommesse sulla Golden Ball.

Harry Kane – quota intorno a 9.00 per la vittoria del Pallone d'Oro2026

A differenza della cooperativa del gol francese, Harry Kane è l'indiscusso punto di riferimento offensivo dell'Inghilterra. L'attaccante ha già siglato due doppiette decisive contro Croazia e Repubblica Democratica del Congo, portando il suo bottino a cinque reti in quattro partite a fronte di 2,63 xG totali, con una media di 4,58 conclusioni per 90 minuti.

Kane è attualmente il favorito per il Ballon d’Or stagionale, un dettaglio che amplifica la risonanza mediatica delle sue prestazioni. La sua doppietta di testa contro la RD Congo ha evitato una clamorosa eliminazione ai Tre Leoni e potrebbe essere ricordata come il punto di svolta del torneo inglese.

Tuttavia, questo scenario si concretizzerà solo se l'Inghilterra riuscirà ad arrivare fino in fondo alla finale. La qualificazione ai quarti di finale è tutt'altro che scontata, considerando la difficile sfida in altitudine che attende la selezione inglese contro i padroni di casa del Messico. Ciò suggerisce che, in questo momento del torneo, non valga la pena puntare su Kane per la vittoria della Golden Ball.

Ousmane Dembélé – quota intorno a 15.00 per la vittoria del Pallone d'Oro2026

L'incredibile impatto della Francia giustifica la presenza di un terzo calciatore della rosa tra i principali indiziati. Ousmane Dembélé si è preso la scena firmando una tripletta in appena 32 minuti contro la Norvegia nell'ultima gara del girone. Solo Messi e Jonathan David sono riusciti a eguagliare una striscia di tre gol in un singolo match in questa edizione.

Per quanto si sia trattato di una prestazione impressionante, è arrivata in un match della fase a gironi relativamente poco importante e contro una selezione norvegese ampiamente rimaneggiata. Di conseguenza, questo exploit non avrà un peso specifico rilevante nel determinare la corsa alla Golden Ball.

In qualità di detentore del Pallone d'Oro, Dembélé ha messo a tacere i critici che lo avevano accompagnato nella prima parte della sua carriera, dimostrando di saper vincere i premi più prestigiosi. Inoltre, lui e Mbappé hanno combinato per sei reti totali ai Mondiali nell'arco di tre diverse edizioni, il dato più alto registrato nella competizione negli ultimi 60 anni.

Il giocatore del PSG resta un ingranaggio fondamentale di questa perfetta macchina da gol francese; tuttavia, non ne rappresenta il trascinatore assoluto. Questo fattore renderà molto difficile per lui oscurare l'impatto di Mbappé e Olise e orientare le preferenze dei votanti del Pallone d'Oro a proprio favore.

Vinícius Júnior – quota intorno a 19.00 per la vittoria della Pallone d'Oro2026

Vinícius Júnior è il leader tecnico indiscusso del Brasile. Le speranze di un lungo cammino della Seleção poggiano quasi interamente sulle sue spalle. Il venticinquenne ha tentato la conclusione 15 volte, centrando lo specchio in 10 occasioni e mettendo a referto quattro reti.

L'esterno è in grado di regalare giocate di pura classe capaci di accrescere sensibilmente le sue chance nella corsa alla Golden Ball. All'interno di una selezione verdeoro altrimenti pragmatica e funzionale, rappresenta l'unico elemento in grado di riproporre i lampi del passato più fantasioso e spumeggiante della tradizione brasiliana. Un fattore che aiuterà senza dubbio il talento venticinquenne a mettersi in mostra e a rubare l'occhio.

Nonostante una gara passata inizialmente in svantaggio, nell'ultimo turno il Brasile ha chiuso con ben 2,07 xG creati, concedendo appena 0,33 xG al Giappone. Dati che testimoniano come la squadra stia gradualmente ingranando dopo un avvio di manifestazione piuttosto contratto. Se Vinícius Júnior manterrà questo livello di rendimento, la Seleção potrà giocarsela alla pari contro qualunque avversario; di conseguenza, la quota attuale offerta sul venticinquenne racchiude un indubbio valore in ottica scommesse.

Quote di valore e opzioni outsider per la Pallone d'Oro2026

Il miglior giocatore di un Mondiale non coincide sempre con il capocannoniere o con il favorito della vigilia. In passato, profili come Oliver Kahn e Diego Forlán si sono aggiudicati il Pallone d'Orograzie a prestazioni straordinarie nel corso della competizione.

Le sfide a eliminazione diretta possono spingere i calciatori a esprimere il loro miglior calcio di sempre, ed è proprio in questi scenari che si nasconde il valore maggiore in ottica scommesse.

Quote di valore

Lamine Yamal – quota di valore intorno a 17.00

Il talento diciottenne della Spagna si è presentato al torneo accompagnato da aspettative enormi, dopo una stagione da 16 gol e 11 assist con la maglia del Barcellona. Tuttavia, un problema al bicipite femorale accusato prima del via ne ha condizionato l'impiego iniziale in questa Coppa del Mondo. Con un solo contributo al gol in quattro apparizioni, Lamine Yamal si trova attualmente indietro rispetto alle altre stelle del reparto offensivo.

Nell'ultimo match contro l'Austria ha collezionato 85 minuti di gioco, facendo registrare sei tiri e due passaggi chiave. La condizione dell'esterno non può che crescere con il prosieguo della manifestazione, ed è destinato a diventare il vero motore offensivo delle Furie Rosse.

La Spagna si è dimostrata nettamente superiore nei sedicesimi di finale, superando agilmente l'Austria con un secco 3-0. Avendo inoltre battuto la Francia in semifinale nelle ultime due estati, la nazionale iberica rappresenta la principale miacccia per i Bleus, con le due selezioni destinate a incrociarsi nuovamente tra le magnifiche quattro. Di conseguenza, Yamal conserva intatte le possibilità di inserirsi in questa corsa mettendo in mostra prestazioni di altissimo livello nei turni caldi del torneo.

Erling Haaland – quota di valore intorno a 19.00

Con cinque reti realizzate in tre partite mondiali — tutte confluite in altrettante vittorie per la Norvegia —, la quota di Haaland ha subito un netto ribasso. Soltanto Messi e Mbappé vantano un bottino di gol superiore in questa edizione.

Gli scandinavi potrebbero dare vita a una delle storie più affascinanti di questi Mondiali 2026 qualora riuscissero a superare il Brasile negli ottavi di finale. Successivamente, si troverebbero a dover battere l'Inghilterra o il Messico per approdare in semifinale: solo a quel punto Haaland entrerebbe concretamente nei discorsi per la Golden Ball.

Questo spiega il motivo per cui la sua quota rimanga ancora piuttosto alta, ma va ricordato che anche i semifinalisti sconfitti possono ambire a questo riconoscimento. Se la Norvegia dovesse spingersi fino a quella fase, Haaland potrebbe facilmente avvicinarsi alla doppia cifra di gol nel suo Mondiale d'esordio. Un rendimento simile in una nazionale non inserita nel lotto delle favorite assolute creerebbe una narrazione perfetta per l'assegnazione della Golden Ball.

Bruno Fernandes – quota di valore intorno a 41.00

Il trequartista del Portogallo si è presentato alla rassegna iridata forte del record stabilito in Premier League con ben 21 assist in una sola stagione. Tuttavia, finora non è stato il suo torneo, dato che il giocatore del Manchester United ha messo a referto un solo contributo al gol in quattro incontri. Una flessione che giustifica l'ampia quota offerta attualmente sui mercati scommesse.

In un torneo allargato a 48 squadre, però, le opache prestazioni iniziali verranno rapidamente dimenticate se saprà incidere nei momenti decisivi. Il Portogallo affronta una parte di tabellone decisamente complessa verso la finale, che include la Spagna e con ogni probabilità la Francia. Nonostante i passi falsi compiuti finora, un reparto di centrocampo che può schierare elementi come Vitinha e João Neves non può essere assolutamente sottovalutato.

Agendo sulla trequarti alle spalle delle due stelle del PSG, Fernandes dispone della libertà e del talento necessari per lasciare un'impronta ben più profonda sul gioco. Se risulterà decisivo nel prossimo match garantendo il passaggio del turno ai lusitani, la quota del trentunenne per il Pallone d'Oro subirà indubbiamente un drastico taglio.

Giocatori chiave provenienti da altre regioni geografiche

Sebbene le sorprese nell'albo d'oro dei Mondiali siano state rare, non sono mancate semifinaliste inaspettate nel corso della storia. Tra queste spicca il Marocco, autore di una cavalcata straordinaria a Qatar 2022. Alla luce di ciò, i calciatori leader delle nazionali più competitive al di fuori dei tradizionali blocchi europeo e sudamericano conservano ottime chance di inserirsi tra i legittimi contendenti alla Golden Ball.

Achraf Hakimi – quota intorno a 81.00

Nessun difensore ha mai vinto il Pallone d'Oro nella storia della competizione, ma Hakimi agisce a tutti gli effetti come un regista aggiunto con la maglia da difensore. I suoi sei assist collezionati in 12 partite di Champions League con il PSG in questa stagione ne evidenziano l'enorme contributo in fase di impostazione e la grande pericolosità offensiva.

Qualora il Marocco riuscisse a replicare l'impresa del 2022 raggiungendo nuovamente le semifinali, Hakimi potrebbe diventare il profilo ideale per rompere questo tabù storico. Finora, in questi Mondiali 2026, il terzino destro viaggia a una media notevole di 3,3 tiri e 3,5 passaggi chiave a partita.

Brahim Díaz – quota intorno a 81.00

L'attaccante del Real Madrid si è reso protagonista di un torneo eccezionale con il Marocco nella Coppa d'Africa disputata all'inizio di quest'anno. Mettendo a segno cinque reti in sette incontri, si è aggiudicato la Scarpa d'Oro della manifestazione, diventando inoltre il primo calciatore nella storia a fare gol in ciascuna delle sue prime cinque apparizioni in assoluto nel torneo.

Sebbene non abbia ancora trovato la via della rete in questa Coppa del Mondo, ha già fornito due assist decisivi nella prima fase. Il Marocco parte nettamente favorito nel prossimo turno contro il Canada; dopodiché, si troverà con ogni probabilità a dover compiere una vera e propria impresa contro la Francia. Un simile traguardo consacrerebbe nuovamente i Leoni dell'Atlante come una delle storie più affascinanti della competizione, proiettando di conseguenza Brahim Díaz tra i candidati principali alla Golden Ball.

Mohamed Salah – quota intorno a 101.00

Questo Mondiale potrebbe rappresentare l'ultimo grande acuto della carriera internazionale ad alti livelli di Mohamed Salah. Dopo aver lasciato il Liverpool al termine della stagione, l'obiettivo dell'esperto attaccante è mettersi in mostra sul palcoscenico più prestigioso per assicurarsi un ultimo contratto importante.

La stella dell'Egitto ha già messo a referto un gol e due assist, contribuendo all'agevole passaggio del turno dei Faraoni nella fase a gironi. La selezione egiziana ha ottime possibilità di superare l'ostacolo Australia nei sedicesimi di finale; tuttavia, per consentire a Salah di competere concretamente per il premio individuale, l'Egitto dovrebbe poi firmare una clamorosa intesa ai quarti contro l'Argentina e superare un ulteriore turno successivo.

Consigli strategici per scommettere sul miglior giocatore dei Mondiali

Le scommesse sul Pallone d'Oro richiedono un equilibrio tra la valutazione tecnica del singolo e lo scenario di squadra. La visibilità mediatica nelle fasi finali incide pesantemente sull'esito del voto.

Focalizzarsi sulle semifinaliste: Storicamente il vincitore emerge quasi sempre dalle quattro squadre che si giocano il titolo. Il successo collettivo della nazionale è la base fondamentale per i votanti dei media.

Storicamente il vincitore emerge quasi sempre dalle quattro squadre che si giocano il titolo. Il successo collettivo della nazionale è la base fondamentale per i votanti dei media. Valutare i cambi di ruolo rispetto ai club: Giocatori che in nazionale godono di maggiore libertà o compiti più centrali rispetto alle proprie squadre di club (come Jude Bellingham) possono elevare sensibilmente il proprio rendimento medio.

Giocatori che in nazionale godono di maggiore libertà o compiti più centrali rispetto alle proprie squadre di club (come Jude Bellingham) possono elevare sensibilmente il proprio rendimento medio. Monitorare la narrazione giornalistica: Se un calciatore gode già dello status di favorito per il Pallone d'Oro stagionale (es. Harry Kane), l'ambiente mediatico è psicologicamente più predisposto a esaltarne le prestazioni, condizionando la percezione dei voti nel 2026.

Se un calciatore gode già dello status di favorito per il Pallone d'Oro stagionale (es. Harry Kane), l'ambiente mediatico è psicologicamente più predisposto a esaltarne le prestazioni, condizionando la percezione dei voti nel 2026. Registi contro finalizzatori: Per i puri realizzatori esiste il mercato della Scarpa d'Oro (Golden Boot). La Pallone d'Oropremia solitamente chi determina i ritmi di gioco e l'andamento complessivo della manovra della propria squadra.

Per i puri realizzatori esiste il mercato della Scarpa d'Oro (Golden Boot). La Pallone d'Oropremia solitamente chi determina i ritmi di gioco e l'andamento complessivo della manovra della propria squadra. Sfruttare le scommesse in modalità Live: L'assenza temporanea di una stella in un turno intermedio per un piccolo infortunio può far salire la sua quota. Se si ritiene che la sua nazionale possa comunque raggiungere la finale, quello può essere il momento ideale per piazzare la giocata.

I migliori bonus e promozioni per i Mondiali

Le piattaforme di gioco offrono dinamiche specifiche per seguire le sfide della Coppa del Mondo. Di seguito sono illustrate tre opzioni pensate per le scommesse calcistiche dedicate ai singoli giocatori.

bet365 (Sostituto+) : Dedicata a specifiche selezioni sui giocatori, come i marcatori o i provvedimenti disciplinari. Qualora il calciatore scelto esca dal campo, la giocata passa al suo sostituto con la medesima quota. Si attiva selezionando gli eventi contrassegnati dall'icona dedicata.

: Dedicata a specifiche selezioni sui giocatori, come i marcatori o i provvedimenti disciplinari. Qualora il calciatore scelto esca dal campo, la giocata passa al suo sostituto con la medesima quota. Si attiva selezionando gli eventi contrassegnati dall'icona dedicata. Goldbet (Marcatore Plus) : Permette di coprire più scenari nei mercati sui marcatori. L'esito viene refertato come vincente se il giocatore fa gol, se lo fa chi entra al suo posto, oppure se la squadra colpisce una traversa o un palo nel corso del match.

: Permette di coprire più scenari nei mercati sui marcatori. L'esito viene refertato come vincente se il giocatore fa gol, se lo fa chi entra al suo posto, oppure se la squadra colpisce una traversa o un palo nel corso del match. Netwin (Marcatore XXL): Questa modalità legata ai realizzatori amplia le possibilità di refertazione. La scommessa è considerata pagante sia in caso di rete del calciatore di riserva, sia qualora la palla impatti contro i pali o la traversa durante l'incontro.

FAQ - Scommesse Pallone d'Oro Mondiali 2026