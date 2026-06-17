Pronostici Inghilterra - Croazia: vittoria di misura per i Tre Leoni

L'esperto di scommesse prevede un confronto equilibrato tra due nazionali europee, con Harry Kane pronto a fare la differenza a Dallas.

Migliori scommesse per Inghilterra - Croazia

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Quote Inghilterra - Croazia

*Le quote sono soggette a variazioni, consigliamo di consultarle sui siti scommesse ufficiali (+18).

Pronostici Inghilterra - Croazia Stake Planetwin365 bet365 Inghilterra vincente & Under 3.5 gol 2.05 2.25 2.20 Esito GG/NG - NG 1.71 1.75 1.70 Harry Kane primo marcatore 3.80 4.25 4.75

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La nostra analisi: foma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Inghilterra-Croazia 1-0

Pronostico marcatore: Inghilterra - Harry Kane

Dopo aver ottenuto otto vittorie su altrettanti incontri nel girone di qualificazione alla Coppa del Mondo, lo stato di forma dell'Inghilterra ha subito una leggera flessione. La nazionale inglese non ha brillato nel mese di marzo, pareggiando contro l'Uruguay prima di subire una sconfitta per mano del Giappone nelle amichevoli disputate a Wembley. Da allora, la selezione guidata da Thomas Tuchel ha giocato due match negli Stati Uniti, superando Nuova Zelanda e Costa Rica nelle partite di preparazione.

Anche la Croazia ha disputato una fase di qualificazione quasi impeccabile, concedendo solo due punti e staccando il biglietto per il Nord America. Successivamente, la federazione croata ha optato per un calendario di amichevoli impegnativo, ottenendo successi per 2-1 contro Colombia e Slovenia. Tuttavia, la squadra di Zlatko Dalic ha anche subito sconfitte con due gol di scarto sia contro il Brasile che contro il Belgio nel corso del 2026.

Probabili formazioni Inghilterra - Croazia

Inghilterra: Pickford, O’Reilly, Konsa, Guehi, James, Anderson, Rice, Gordon, Bellingham, Madueke, Kane

Croazia: Livakovic, Gvardiol, Vuskovic, Sutalo, Perisic, Kovacic, Modric, Stanisic, Sucic, Kramaric, Budimir

L'Inghilterra punta a un debutto vincente

Sebbene si siano registrate alcune prestazioni offensive non del tutto esaltanti, il rendimento difensivo complessivo dell'Inghilterra sotto la gestione di Thomas Tuchel è eccezionale. La retroguardia inglese non ha concesso nemmeno un gol nelle otto partite di qualificazione. I Tre Leoni hanno mantenuto una media di 0,36 gol subiti per 90 minuti dall'insediamento del tecnico tedesco.

L'ultimo precedente tra le due squadre si è concluso con la vittoria dell'Inghilterra per 1-0 nella fase a gironi di Euro 2020. I favori del pronostico pendono nuovamente dalla parte dei britannici, attesi alla sfida contro una Croazia dall'età media avanzata. Dalic si affida a diversi elementi che hanno superato i 30 anni, mentre il capitano Luka Modric ha ormai raggiunto le 40 primavere.

Nove delle 11 vittorie totali conquistate dai Tre Leoni con Tuchel in panchina sono arrivate in match caratterizzati da tre o meno gol complessivi. Puntare su una striscia analoga offre un'ottima quota per questo scontro del Gruppo L.

Scommessa 1: Inghilterra vincente & Under 3.5 gol a quota 2.25 su Stake

Una sfida a Dallas dai ritmi blandi

Considerata la presenza di Ghana e Panama nello stesso raggruppamento, nessuna delle due compagini ha la necessità di rischiare eccessivamente nella gara d'esordio. Le temperature elevate del Texas contribuiranno a rallentare i ritmi di gioco, rendendo probabile un approccio tattico piuttosto prudente.

Anche la Croazia ha mostrato una notevole solidità difensiva durante le qualificazioni, subendo appena 0,50 gol a partita in media. Inoltre, l'esito GG si è verificato in soli tre dei loro otto incontri totali.

La vasta esperienza internazionale di questa rosa dovrebbe garantire che la selezione di Dalic rimanga un avversario ostico per tutta l'estate. La Croazia ha infatti subito una media di appena 1,14 gol a partita negli ultimi due Mondiali, dove ha conquistato il secondo posto nel 2018 e il terzo nel 2022.

L'opzione di scommessa che prevede almeno una delle due squadre a secco di reti a Dallas appare la più lineare. L'esito GG si è registrato in una sola delle ultime 10 partite giocate dall'Inghilterra.

Scommessa 2: Esito GG/NG - NG a quota 1.75 su PlanetWin365

Kane pronto a trascinare nuovamente i Tre Leoni

Nonostante l'Inghilterra abbia adottato un sistema di gioco differente con l'arrivo di Tuchel, la squadra rimane fortemente dipendente dalle giocate dei singoli. Harry Kane rappresenta il punto di riferimento principale in fase realizzativa e si presenta all'appuntamento con il morale altissimo dopo una stagione straordinaria.

L'attaccante del Bayern Monaco ha collezionato 61 gol in 50 presenze con la maglia del club, a cui si aggiungono le otto reti messe a segno in otto partite di qualificazione mondiale con la nazionale. Il trentaduenne ha mantenuto una media di 3,9 tiri a partita durante la campagna di qualificazione.

Kane ha sbloccato il punteggio per l'Inghilterra in tre occasioni dall'inizio della stagione 2025/26. Il centravanti ha siglato la rete dell'1-0 nella recente amichevole vinta contro la Nuova Zelanda, raggiungendo quota 79 gol in nazionale. Scommettere sull'ex attaccante del Tottenham come primo marcatore offre una quota di valore, con una probabilità implicita del 23,8%.

Scommessa 3:Harry Kane primo marcatore a quota 4.75 su bet365

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