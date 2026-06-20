L'esperto di betting prevede una vittoria della lanciatissima Germania contro i colossi africani della Costa d'Avorio, in quella che si preannuncia come la sfida più complessa del Gruppo E.

Migliori scommesse per Germania - Costa d'Avorio

Doppia Chance 1° Tempo - X2 1° Tempo a quota 1.14 su Lottomatica

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Quote Germania vs Costa d'Avorio

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La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Germania 2-1 Costa d'Avorio

Pronostico marcatore: Germania - Kai Havertz, Jamal Musiala; Costa d'Avorio - Yan Diomande

La Germania ha travolto con un roboante 7-1 l'esordiente Curaçao nella prima giornata. Questo "Blitzkrieg" ha fatto registrare il margine di vittoria più ampio finora visto nel torneo, superando la netta vittoria della Svezia sulla Tunisia.

La Mannschaft si trova ora in testa al Gruppo E con un'eccellente differenza reti. La devastante efficacia del reparto offensivo rende i tedeschi la squadra più prolifica della competizione in questo avvio. La selezione teutonica si presenta quindi a questa seconda sfida con un grandissimo slancio.

La Costa d'Avorio aveva già alzato l'asticella delle aspettative prima del via ufficiale, battendo la Francia per 2-1. Il successo nell'amichevole di Lille aveva suonato come un chiaro avvertimento da parte degli Elefanti di Emerse Faé in vista del Campionato Mondiale.

A differenza del comodo successo tedesco, la Costa d'Avorio ha dovuto lottare duramente per strappare i tre punti contro l'Ecuador. Amad Diallo ha firmato un drammatico gol vittoria nei minuti finali, sbloccando il suo tabellino personale nei Mondiali e interrompendo la striscia di 19 partite d'imbattibilità dell'Ecuador.

Il match in Ontario è senza dubbio il più atteso del Gruppo E. Un'altra vittoria schiacciante della Germania appare improbabile, dato che la squadra si appresta ad affrontare il primo vero banco di prova del suo torneo.

Sebbene la nazionale africana vanti una notevole solidità, la Mannschaft dovrebbe riuscire a spuntarla con una vittoria di spessore. La superiore organizzazione tattica e la disciplina difensiva dei tedeschi dovrebbero, alla fine, fare la differenza.

Probabili formazioni Germania - Costa d'Avorio

Germania:Neuer, Kimmich, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum, Pavlovic, Nmecha, Sané, Musiala, Wirtz, Havertz

Costa d'Avorio: Fofana, Doué, Singo, Agbadou, Konan, Diomande, Kessié, Sangaré, Touré, Diallo, Pépé, Wahi

Elefanti pronti a testare la Germania nei primi minuti

La Germania ha firmato la vittoria più larga del Campionato Mondiale 2026 finora, ma l'ostacolo più duro deve ancora arrivare. In un girone che comprende Costa d'Avorio ed Ecuador, servirà la versione più cinica e "meccanica" della selezione di Julian Nagelsmann per blindare il passaggio del turno senza macchie.

Gli uomini di Nagelsmann hanno chiuso in vantaggio il primo tempo contro Curaçao, mostrando però qualche vulnerabilità difensiva quando Livano Comenencia ha siglato lo storico gol del momentaneo pareggio a metà frazione.

La Costa d'Avorio appartiene a un livello decisamente superiore. Gli Elefanti hanno faticato a sbloccare il punteggio nei primi minuti contro l'Ecuador, registrando un xG nel primo tempo di appena 0.70 su sei tentativi. Tuttavia, con frecce veloci come Yan Diomande e Amad Diallo nel motore, possono colpire a freddo in qualsiasi momento.

Entrambe le squadre cercheranno di imporre il proprio gioco fin dal fischio d'inizio. Le difese giocheranno un ruolo cruciale in un primo tempo che si preannuncia equilibrato e combattuto, prima che gli schemi saltino nella ripresa. Una doppia chance a favore della Costa d'Avorio nei primi 45 minuti offre un ottimo spunto.

Scommessa 1: Doppia Chance 1° Tempo - X2 1° Tempo a quota 1.14 su Lottomatica

Spettacolo assicurato al BMO Field

La goleada della Germania contro la matricola Curaçao ha ridefinito gli standard offensivi del torneo. Con una differenza reti di +6 dopo i primi novanta minuti, i tedeschi partono con i favori del pronostico per la vittoria del girone.

Tutti gli ultimi sei match disputati dalla Germania hanno fatto registrare un esito Over 2.5, e in ben quattro occasioni i teutonici hanno segnato almeno quattro reti. Parallelamente, la Costa d'Avorio ha superato la soglia dei tre gol complessivi in tre delle ultime cinque partite.

Per quanto riguarda il mercato GG/NG, quattro degli ultimi cinque incontri della Germania hanno visto entrambe le squadre andare a segno. Al contrario, solo due delle ultime cinque sfide della Costa d'Avorio hanno seguito questo trend. Le probabilità che entrambe le retroguardie vengano perforate in un match a così alta intensità sono decisamente elevate.

Il pubblico del BMO Field si appresta a vivere una serata divertente. L'ultimo precedente tra Germania e Costa d'Avorio risale a un'amichevole del 2009 terminata 2-2. Anche in questa occasione, i presupposti per un match ricco di gol ci sono tutti.

Scommessa 2: Under/Over + GG/NG - Over 2.5 & GG a quota 2.40 su Goldbet

Havertz vuole dare continuità al suo momento magico

Kai Havertz sta attraversando un periodo di forma straordinario con la Germania, sulla scia dell'eccellente chiusura di stagione con l'Arsenal. Ha ottenuto il premio di uomo partita nell'amichevole vinta 2-1 contro gli USA (un gol e un assist), per poi bagnare l'esordio al Campionato Mondiale con una doppietta ai danni di Curaçao.

La sua seconda rete contro la selezione caraibica è stata storica: ha portato il computo totale dei gol della Germania nei Mondiali a quota 239, superando il record assoluto del Brasile. Inoltre, Havertz è diventato il primo calciatore tedesco a realizzare una marcatura multipla in due edizioni consecutive della Coppa del Mondo dai tempi di Miroslav Klose (2006 e 2010).

Havertz ha ampiamente dimostrato di essere un giocatore da grandi appuntamenti, e sta trovando la sua definitiva consacrazione con la maglia della nazionale sul palcoscenico più importante. Dal suo debutto nel 2018, il ventisettenne ha collezionato 24 gol in 59 presenze.

L'attaccante può mettere in seria difficoltà la linea difensiva ivoriana grazie ai suoi inserimenti intelligenti, alla sua velocità e a una notevole freddezza sotto porta. I presupposti per vedere la firma del numero 27 nel tabellino dei marcatori contro la Costa d'Avorio sono estremamente concreti.

Scommessa 3: Marcatore Tempo Regolamentare - Kai Havertz a quota 3.10 su bet365

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