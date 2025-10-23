Pubblicità
Pubblicità
Europa League
team-logoSalisburgo
2 - 3
FIN
team-logoFerencvaros
E. Baidoo 13'Y. Vertessen 72'
B. Varga 50'K. Zachariassen 56'Y. Bamidele 58'
(INT 1-0) (FIN 2-3)

Salisburgo vs FerencvarosRisultati e statistiche,