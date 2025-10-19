Pubblicità
1ª Divisione
team-logoNeom SC
1 - 3
FIN
team-logoAl Qadsiah
A. Lacazette 66'
J. Quinones 11', 45' + 1', 88'
(INT 0-2) (FIN 1-3)

