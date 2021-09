Mourinho ricorda il Derby: "Abbiamo dominato quella che sembrava una squadra piccola, perdendo"

Il tecnico della Roma ha parlato al termine della netta vittoria di Conference League: "Ci mancano 5-6 punti per qualificarci".

È un José Mourinho soddisfatto quello al termine della gara vinta dalla Roma con lo Zorya. 3-0 secco in terra ucraina e fase ad eliminazione diretta di Conference League per la squadra capitolina, insieme al Tottenham assoluta favorita per la vittoria del nuovo torneo UEFA.

Dopo le ultime due sconfitte in campionato, nelle ultime tre partite, la Roma si conferma in Conference League a punteggio pieno. Al termine della gara Mourinho ha analizzato la prestazione, facendo i calcoli per poter continuare nel torneo.

Mourinho ha lanciato una stilettata alla Lazio, vincitrice alcuni giorni fa nel Derbu capitolino:

"Quattro giorni fa abbiamo dominato quella che sembrava una squadra piccola e alla fine abbiamo perso. È importante avere 6 punti, oggi abbiamo dominato e vinto. Ne mancano 5-6 per qualificarci. Nessun infortunio, abbiamo riposato perché qualcuno è rimasto in panchina, questo è positivo".

Darboe è partito titolare:

"Ha giocato molto bene, ha dato equilibrio e ha fatto buone scelte. Bene nel passo e nel possesso, ha letto bene i movimenti difensivi e mi è piaciuto. Ho voluto dare un'opportunità anche a Diawara e per questo l'ho cambiato.

Tra gli undici partiti dal 1' anche Smalling, autore del momentaneo 2-0:

"Da quando è stato recuperato si è messo a disposizione, quando è entrato dalla panchina ha fatto sempre bene. E oggi con l'assenza di Mancini ci si aspettava guidasse il reparto. Ha giocato bene, al di là del goal che per un difensore è sempre una cosa buona".

Infine un pensiero alla gara contro l'Empoli, prossima avversaria in campionato: