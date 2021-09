Zorya Luhansk-Roma dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Zorya Luhansk e Roma si affrontano nella seconda giornata della fase a gironi di Conference League: le formazioni e le info su tv e streaming.

ZORYA LUHANSK-ROMA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Zorya Luhansk-Roma

Zorya Luhansk-Roma Data: 30 settembre 2021

30 settembre 2021 Orario: 18.45

18.45 Canale tv: DAZN, Sky Sport (253 del satellite), Sky Sport Action (206 del satellite)

Sky Sport (253 del satellite), Sky Sport Action (206 del satellite) Streaming: DAZN, Sky Go

Dopo la cocente sconfitta nel derby contro la Lazio, non c'è tempo di rifiatare per la Roma. La squadra di Mourinho deve pensare alla Conference League, la nuova coppa europea ideata dalla Uefa. Dopo l'esordio convincente contro il Cska Sofia, i giallorossi scendono in campo contro lo Zorya Luhansk in Ucraina per dare continuità ai risultati in ambito europeo.

Sarà l'occasione per far rifiatare alcuni giocatori e per altri di mettersi in mostra e mettere in difficoltà Mou nelle scelte in campionato. Nessun precedente tra le due squadre.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Zorya Luhansk-Roma: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ZORYA LUHANSK-ROMA

La partita di Europa League tra Zorya Luhansk e Roma si giocherà giovedì 30 settembre 2021 al 'Zaporizhzhya City Stadium' di Zaporizhia, in Ucraina: calcio d'inizio del match previsto alle ore 18:45 italiane.

Zorya Luhansk-Roma sarà visibile in diretta tv su DAZN, tramite una smart tv, una console XBox o PlayStation o dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV, oppure su Sky: canali di riferimento per seguire la partita, Sky Sport (253 del satellite), Sky Sport Action (206 del satellite).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN telecronaca di Dario Mastroianni con commento di Riccardo Montolivo, su Sky telecronaca affidata a Dario Massara.

La sfida di Conference Leauge tra Zorya Luhansk e Roma verrà trasmessa anche in streaming su DAZN: per gli abbonati, occorrerà accedere al sito di DAZN o scaricare l'app su un pc, uno smartphone o un tablet.

Zorya Luhansk e Roma, inoltre, in streaming sarà visibile anche con Sky Go, il servizio che Sky offre ai propri abbonati: sarà necessario scaricare l'app su pc, smartphone o tablet.

Su Goal potrete seguire Zorya Luhansk e Roma in diretta testuale: dal prepartita alle formazioni delle due squadre, fino al racconto delle azioni salienti della partita di Conference League.

Probabile 4-3-3 per gli ucraini con Matsapura in porta, linea difensiva a quattro composta da Khomchenovskyy, Vernydub, Cvek e Juninho. Mediana a tre con Nazaryna, Buletsa e Kochergin. Attacco formato da Sayyadmanesh, Gromov e Kabaiev.

4-2-3-1 per la Roma con Rui Patricio tra i pali, Ibanez, Mancini, Kumbulla e Calafiori in difesa. Villar e Diawara in mezzo. Perez, Pellegrini ed El Shaarawy sulla trequarti con Borja Mayoral centravanti.

ZORYA LUHANSK (4-3-3): Matsapura; Khomchenovskyy, Vernydub, Cvek, Juninho; Nazaryna, Buletsa, Kochergin; Sayyadmanesh, Gromov, Kabaiev

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Mancini, Kumbulla, Calafiori; Villar, Diawara; Carles Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Borja Mayoral