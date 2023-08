Zielinski sempre più vicino all'Al-Ahli: dalle parole di Garcia agli indizi social tutto sembra dire addio

Il polacco potrebbe lasciare Napoli in questa finestra di mercato per trasferirsi in Arabia Saudita: congelato il rinnovo, saranno giorni decisivi.

Solo qualche settimana fa il rinnovo di Zielinski con il Napoli sembrava cosa fatta, praticamente in dirittura d'arrivo. Il contratto del centrocampista portato sotto il Vesuvio da Sarri scade infatti nel 2024. L'accordo era stato trovato sulla base di una cifra intorno ai 3,5 milioni di euro a stagione. Tanto avrebbe convinto Zielinski a rimanere anche alla corte di Rudi Garcia. Negli ultimi giorni però, l'irruzione dell'Al-Ahli ha cambiato radicalmente le cose. L'articolo prosegue qui sotto Gli arabi avrebbero infatti proposto al giocatore un contratto da 12 milioni di euro a stagione: molto, molto più di quanto il Napoli può realisticamente offrire, anche volendo alzare la cifra. C'è poi l'offerta al Napoli: 20 milioni che farebbero comodo alla squadra di De Laurentiis in ottica mercato. Per questo negli ultimi giorni, come confermato anche da Fabrizio Romano, i contatti si sono molto intensificati. Le parole di Garcia hanno confermato queste voci. L'allenatore francese ha infatti detto di Zielinski, dopo non averlo convocato per l'amichevole con l'Augsburg: "Siete intelligenti, potete capire". Parole che lasciano intendere l'ipotesi di un addio tra il calciatore e il Napoli. Non solo: negli ultimi giorni anche la moglie di Zielinski ha lanciato indizi, ricondividendo su Instagram una storia in cui veniva dato l'addio al giocatore, verosimilmente da un tifoso del Napoli. View this post on Instagram Insomma, tanti indizi che portano a una sola ipotesi: quella che la storia tra Zielinski e il Napoli sia in dirittura d'arrivo e che il centrocampista protagonista della cavalcata Scudetto sia pronto a raggiungere il suo ex compagno Koulibaly in Arabia, anche se in una squadra diversa da quella del senegalese.