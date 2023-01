Zidane ancora disoccupato: 'no' alla panchina degli Stati Uniti

Zinedine Zidane non sarà il commissario tecnico degli Stati Uniti: il suo desiderio è la Francia, che però ha appena rinnovato con Deschamps.

Ancora da definire il rebus su chi sarà il commissario tecnico degli Stati Uniti: Gregg Berhalter è finito al centro di un'indagine avviata dalla Federcalcio americana per le accuse di aggressione fisica alla moglie (episodio risalente al 1991 e confermato dal diretto interessato) e potrebbe non essere riconfermato al suo posto.

Le mire della US Soccer si sono così spostate su un profilo di assoluto prestigio: stiamo parlando di Zinedine Zidane che, secondo l'indiscrezione di 'L'Equipe' confermata da GOAL, ha rifiutato le avances della nazionale a stelle e strisce.

Secco 'no' ad una ricca proposta economica e alla possibilità di guidare Pulisic e compagni ai Mondiali del 2026, che vedranno proprio gli Stati Uniti ospitare la competizione in sinergia con Canada e Messico.

Un progetto allettante ma non troppo per Zidane che, in cuor suo, spera di coronare la carriera da tecnico con la chiamata della Francia, sebbene nelle scorse ore sia arrivato il rinnovo del contratto di Didier Deschamps fino al 2026.

'Les Bleus' sono il pallino ricorrente tra i desideri di 'Zizou', che però dovrà attendere ancora prima di potersi sedere sulla panchina dei suoi sogni.