Zenit-Juventus, le pagelle: Kulusevski risolutore, de Ligt insuperabile

Le pagelle di Zenit-Juventus: l'attaccante svedese decisivo a gara in corso. Ancora assist per De Sciglio, monumentale il centrale olandese.

ZENIT (3-4-3): Kritsyuk 6; Lovren 6.5, Chistyakov 6.5 (88' Krugovoi sv), Rakitskiy 6.5; Karavaev 6 (61' Sutormin 6), Barrios 5.5, Wendel 6, Douglas Santos 5.5; Malcom 5.5 (69' Kuzyaev 6), Dzyuba 5.5 (61' Azmoun 6), Claudinho 6 (88' Erokhin sv).

PAGELLE JUVENTUS

SZCZESNY 6 - Risponde presente sul tentativo da fuori di Claudinho, per il resto è serata d'ordinaria amministrazione.

DE SCIGLIO 6 - Qualche sbavatura di troppo ma si riscatta con l'assist decisivo per il goal partita di Kulusevski.

BONUCCI 6.5 - Poco da sbrigare in fase di marcatura, si destreggia con personalità nei comodi panni del 'play' arretrato.

DE LIGT 6.5 - Sicurezza e tonicità al centro del reparto. Argina senza patemi le bocche di fuoco russe.

ALEX SANDRO 6 - Sbriga il compitino sul binario mancino (58' CUADRADO 5.5 - Non graffia in corso d'opera)

BENTANCUR 6 - Alterna buone letture ad amnesie ad alto tasso di rischio. Nel complesso galleggia sulla linea della sufficienza (84' RAMSEY S.V.)

LOCATELLI 6 - Qualche errore in avvio poi sale leggermente di tono prima del cambio (58' ARTHUR 6 - Mezz'ora buona per mettere altra benzina nel motore)

MCKENNIE 6 - Non sfrutta la chance più importante della partita facendosi murare da Kritsyuk. Poi ci prova con l'inserimento aereo buono per tempismo meno per precisione.

CHIESA 6 - Qualche fiammata qua e là ma non trova sbocchi. Disinnescato.

MORATA 6 - Come da tradizione agisce più da raccordo che da uomo d'area: geniale il taglio per McKennie ma l'americano non concretizza (76' KEAN S.V.)

BERNARDESCHI 5 - Orbita come freccia di destra nel tridente: non brilla (58' KULUSEVSKI 7 - La risolve lui con il primo goal in Champions League. Decisivo)