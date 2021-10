Zeman risponde a Cassano: "Tra 20 anni ci si ricorderà di lui a Bari"

"Tra 20 anni Totti sarà dimenticato, in eterno saranno ricordati i Maradona, i Messi, i Cruijff..".

Antonio Cassano, che con Francesco Totti ha sempre avuto un rapporto forte ai tempi della convivenza alla Roma, ha espresso un'opinione forte alla Bobo Tv. E ha provocato reazioni altrettanto forti. Tra cui quella di Zdenek Zeman, che Totti l'ha cresciuto e allevato e certe opinioni proprio non può tollerarle.

"Perché ha detto una cosa del genere? Non lo so, lo dovete chiedere a lui - dice l'attuale allenatore del Foggia a 'Un giorno da pecora', programma di Radio 1 - Totti rimane sempre il simbolo della Roma e si è visto anche domenica, con i cori contro Spalletti e per lui.