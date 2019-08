Zappacosta alla Roma, è ufficiale: arriva in prestito dal Chelsea

Atterrato ieri sera a Fiumicino, Davide Zappacosta ora è ufficialmente un nuovo giocatore della . Il terzino si è infatti unito in prestito secco al club giallorosso, salutando il a due anni dal suo approdo a Londra.

La formula con cui il classe 1992 è arrivato nella capitale è quella del prestito fino al gennaio 2020, con opzione per il prolungamento dell'accordo - sempre in prestito - fino al giugno 2020.

Prima di lasciare i 'Blues', il calciatore ha rinnovato il proprio contratto con il club inglese fino al 2022.

Zappacosta si è detto entusiasta del ritorno in e di vestire la maglia della Roma. Avrà il numero 2.

"Sono contento di essere arrivato alla Roma dopo un’esperienza all’estero che mi ha formato molto, sia come uomo sia come calciatore. Giocare per una grande società come questa è davvero stimolante, non vedo l’ora di iniziare ad allenarmi con i miei nuovi compagni”.