Zapata sbaglia rigore e ribattuta, Gasperini: "Segnale di pressione che non va bene"

Il doppio errore del colombiano in Atalanta-AZ non è andato giù a Gian Piero Gasperini: "In campo c'erano i rigoristi Muriel e Koopmeiners".

Serata tutt'altro da ricordare quella di ieri per l'Atalanta che, al 'Gewiss Stadium', ha dovuto soccombere contro l'AZ: decisivo l'erroraccio di Palomino che, a pochi secondi dal calcio d'inizio, ha causato la rete di Evjen, poi risultata decisiva per la vittoria olandese. Amichevole caratterizzata anche da un calcio di rigore fallito da Duvan Zapata, subentrato nella ripresa al posto di Hojlund: il colombiano ha avuto la grande occasione di ristabilire la parità dal dischetto ma l'ha fallita, facendosi parare il rigore da Verhulst prima di calciare malamente il pallone in Curva sulla ribattuta. Un errore figlio di una forzatura voluta a tutti i costi dall'ex Napoli, secondo il pensiero di Gian Piero Gasperini: il tecnico dei bergamaschi ha utilizzato parole non al miele per il suo attaccante nel post-partita. "È stato un brutto segnale, voler forzare qualcosa: in campo c'erano i rigoristi Muriel e Koopmeiners, voler calciare è un segnale di pressione che non va bene". Per Zapata si chiude dunque un 2022 non all'altezza delle aspettative: solo un goal in questo campionato dopo un infortunio muscolare che gli ha fatto saltare sei partite di fila, senza dimenticare il problema agli adduttori che ha pesantemente condizionato i primi mesi dell'anno. La voglia di mettersi tutto alle spalle velocemente si è trasformata in un boomerang letale.