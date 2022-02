Caso Zapata, l'Atalanta riflette: Pellé e Diego Costa idee a zero

Un infortunio lungo, che rischia di fargli saltare gli ultimi mesi di stagione. Duvan Zapata è alle prese con una lesione all'adduttore con distaccamento del tendine della coscia sinistra.

Dopo la visita specialistica in Finlandia, l'attaccante dell'Atalanta ha deciso di non operarsi. Ma i tempi di recupero per un problema fisico del genere vanno dai 2 ai 3 mesi.

Compresa la riatletizzazione, il colombiano rischia di non essere a disposizione di Gasperini per tutto il resto della stagione o magari di rientrare solo per gli ultimissimi impegni in campionato.

Per questo motivo, come riporta Sky Sport, l'Atalanta sta monitorando la situazione degli svincolati. Il mercato dei calciatori senza contratto è aperto fino al 31 marzo e i nerazzurri valutano dei nomi.

Tra questi spiccano quelli di Diego Costa, che è stato vicino alla Salernitana nella sessione di trasferimenti di gennaio, e Graziano Pellè.

A fare la differenza potrebbe essere il fatto che in caso l'Atalanta puntasse sull'ex Atletico Madrid, dovrebbe liberare un posto nella lista per la Serie A, cosa che invece non richiederebbe l'ingaggio di Pellè.