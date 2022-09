La Roma ritrova Zaniolo: partito con la squadra per Empoli

Nicolò Zaniolo ha smaltito l'infortunio alla spalla e torna a disposizione di Mourinho: il numero 22 è partito coi compagni alla volta di Empoli.

Ottime notizie, in casa Roma, alla vigilia del 'monday night' di Empoli. Nicolò Zaniolo ha smaltito l'infortunio alla spalla sinistra ed è partito con la squadra per partecipare alla trasferta del 'Castellani'.

Il numero 22 giallorosso, andato ko nel match contro la Cremonese del 22 agosto cadendo male e subendo la lussazione dell'articolazione, dopo 20 giorni è tornato a disposizione di Mourinho.

@OfficialASRoma

Come testimoniato dai profili social del club capitolino, il centrocampista offensivo si è aggregato al resto dei compagni gettandosi alle spalle il fastidioso guaio fisico che lo ha costretto a fermarsi ai box proprio nel momento in cui la Roma pareva aver trovato la quadra con la contemporanea presenza in campo di Zaniolo, Dybala, Abraham e capitan Pellegrini. Superato il problema alla spalla, Nicolò è nuovamente abile ed arruolabile.

Presente anche Tammy Abraham. anch'egli acciaccato dopo Udinese-Roma, mentre salteranno il match contro l'Empoli sia Nicola Zalewski che Rick Karsdorp.