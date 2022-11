Zaniolo fa chiarezza: "Mai pensato di non rispondere alla chiamata della Nazionale"

Nicolò Zaniolo fa chiarezza su Instagram: "Ho subìto un colpo a Verona, mi è dispiaciuto leggere che non sarei disponibile per la Nazionale".

Nelle prossime ore il commissario tecnico Roberto Mancini diramerà la lista dei convocati per quelle che qualcuno ha già definito le 'amichevoli dell'amarezza' contro Albania e Austria, complice l'assenza da Qatar 2022 degli azzurri.

E' in dubbio la presenza di Nicolò Zaniolo, acciaccato dopo una botta presa al 'Bentegodi' contro il Verona: il classe 1999 è comunque stato impiegato da Mourinho nelle ultime due uscite (derby compreso), ma potrebbe essere risparmiato da Mancini.

Tramite una Instagram Story, Zaniolo ci ha tenuto però a fare chiarezza sulle voci emerse in questi giorni, secondo cui avrebbe voluto risparmiarsi il doppio impegno in Nazionale per dedicarsi a tempo pieno al completo ritorno al 100% della forma fisica.

"In queste settimane ho dovuto fare i conti con un colpo subìto a Verona e un conseguente ematoma che non mi ha permesso di essere al 100% della condizione. Nonostante ciò ho sempre cercato di stringere i denti e di mettermi a disposizione del mister e dei compagni di squadra".

Nessuna preclusione, dunque, verso la maglia della Nazionale.

"Nel frattempo mi è dispiaciuto leggere che non sarei disponibile per la Nazionale: come sempre rispetterò le scelte del ct Mancini, ma non ho mai pensato di risparmiarmi e di non rispondere a una eventuale chiamata. Un abbraccio".

L'ultima apparizione di Zaniolo con l'Italia è datata 29 marzo, nel match di 'consolazione' con la Turchia successivo al disastroso k.o. di Palermo con la Macedonia del Nord, a cui non partecipò a causa di una condizione non ottimale.