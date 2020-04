Zaniolo ha deciso, la Roma sorride: rinnovo in vista

Nicolò Zaniolo ha deciso di voler restare a Roma nel suo futuro, secondo 'La Gazzetta dello Sport'. Rinnovo da firmare in estate.

La non ha nessuna intenzione di farsi strappare Nicolò Zaniolo in estate o nelle prossime sessioni di calciomercato. Ma per sua fortuna, e merito, anche il giocatore non ha nessuna intenzione di andare via, stando a quanto evidenziato dalla 'Gazzetta dello Sport'.

Dopo aver già rinnovato il proprio contratto con la Roma soltanto lo scorso agosto, questa estate Zaniolo ed il club giallorosso si siederanno nuovamente al tavolo della trattativa. Il motivo? Blindare il giocatore con un lungo contratto e soprattutto adeguare lo stipendio.

E già, perché l'ultimo contratto firmato da Zaniolo lo mette nelle condizioni di guadagnare 1,5 milioni di euro più bonus, mentre ad esempio Juan Jesus ne guadagna 2,2.

Il nuovo contratto che la Roma vorrebbe far firmare a Zaniolo si aggira sulla base di 2,5 miliondi, che con bonus arriverebbe a 3. Ma la cosa più importante per i giallorossi è aver capito che il giocatore vuole restare ancora a lungo.

Questo periodo di pausa, tra infortunio e coronavirus, hanno messo Zaniolo nella posizione di poter riflettere a lungo sul suo futuro, a mente fredda: ebbene, il giocatore ama i tifosi e la città, vorrebbe rimanere a Roma ancora per molto tempo.