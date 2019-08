Zaniolo nella bufera: commette fallo di mano, nega e l'arbitro concede il rigore alla Roma

Nicolò Zaniolo nel caos dopo Roma-Athletic Bilbao per un suo fallo di mano scambiato dall'arbitro per un tocco avversario. Poi le scuse.

- Bilbao non è stata la classica amichevole dai toni morbidi: a infiammarla, un episodio da moviola da catalogare come una clamorosa svista dell'arbitro Maresca proprio allo scadere.

Il fattaccio è avvenuta nell'area degli spagnoli: nel tentativo di calciare, Nicolò Zaniolo ha prodotto un movimento scoordinato che lo ha visto impattare il pallone col braccio, valutato dal direttore di gara come un tocco avversario e da sanzionare quindi con il calcio di rigore.

Non avendo a disposizione l'ausilio del VAR, Maresca si è rivolto al giovane attaccante giallorosso chiedendogli se effettivamente avesse colpito lui la sfera e non il suo marcatore, tra le proteste vibranti dei giocatori baschi. Zaniolo ha negato il tutto, prendendosi il penalty poi trasformato da Lorenzo Pellegrini per il definitivo 2-2.

Un gesto antisportivo di cui lo stesso ex si è scusato dopo il fischio finale: pensiero rivolto all'arbitro, alla squadra allenata da Gaizka Garitano e ai tifosi.

"Questa sera a ho commesso un errore. Nella concitazione del momento non ho avuto la lucidità di capire quanto accaduto nell’area avversaria e ho reagito male alle domande degli avversari che mi sono venuti a chiedere se avessi toccato la palla di mano al momento del rimpallo. Mi sono già scusato con l’arbitro, sento di doverlo fare con gli avversari e i tifosi".

Scuse accettate dall' con un tweet che ha ripreso la Instagram Story del talento azzurro.

🔙 Zaniolo, el protagonista del 'penalti' de ayer en Perugia pide perdón por su reacción a través de su Instagram.



✍️ "Ya me disculpé ante el árbitro, pero me siento en la obligación de hacerlo también con los rivales y los aficionados".



¡Grande, Nicolò! 👏#RomaAthletic 🇮🇹 pic.twitter.com/z1wzyupKvV — Athletic Club (@AthleticClub) August 8, 2019

"Grande Nicolò!".

Nel frattempo le parti sono al lavoro per il rinnovo di Zaniolo che non dovrebbe tardare ad arrivare: l'incontro previsto per oggi è stato posticipato in virtù della priorità, da parte della Roma, di risolvere una volta per tutte la questione relativa all'attaccante.