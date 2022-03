Zanetti squalificato: bestemmia durante Venezia-Sampdoria

Paolo Zanetti, allenatore del Venezia, è stato squalificato dal Giudice Sportivo di Serie A per una bestemmia pronunciata durante l'incontro del trentesimo turno tra il team veneto e la Sampdoria. Per il mister dei lagunari, dunque, l'impossibilità di sedersi in panchina nel prossimo incontro.

Zanetti, autore della promozione in Serie A del Venezia dopo un ventennio, si era scagliato contro il suo attaccante Henry in seguito al rosso: rabbia per l'espulsione della punta francese ed espressione blasfema che aveva fatto l'immediato giro dei social.

Per Zanetti arriva così la squalifica di un turno, come ufficializzato dalla nota del Giudice Sportivo post 30esimo turno:

"Ricevuta dalla Procura federale rituale segnalazione ex art. 61, comma 3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta alle ore 10.15 del 21 marzo 2022) in merito alla condotta dell’allenatore Paolo Zanetti (Soc. Venezia) consistente nell’aver pronunciato un’espressione blasfema al 10° del se-condo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che l’allenatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, indivi-duabile ed udibile senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento, deve essere sanzionato ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. a) CGS, e della richiamata normativa sulla prova televisiva; P.Q.M. delibera di sanzionare l’allenatore Paolo Zanetti (Soc. Venezia) con la squalifica per una giornata effettiva di gara".

L'ex tecnico dell'Ascoli sarà così costretto a saltare l'essenziale sfida contro lo Spezia della 31esima giornata, fondamentale per la salvezza. In Liguria, infatti, si sfiderà il Venezia terzultimo e il team di Thiago Motta, con sette punti in più, ma anche una gara in più rispetto ai colleghi.

Non è certo un periodo positivo per il Venezia, oramai reduce da quattro sconfitte consecutive. Il successo contro il Torino e il pari col Genoa di inizio febbraio sembravano poter portare ad un mese decisamente più propizio in termini di risultati, alla fine per nulla verificatosi.

Zanetti proseguirà comunque alla guida del Venezia in questi ultimi nove match, nei quali i Leoni Alati dovranno affrontare lo scontro diretto con il Cagliari (38esimo turno), ma anche le dure sfide contro Atalanta, Fiorentina Roma e Juventus. Un calendario durissimo per riconfermarsi nella massima serie.