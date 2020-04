Zanetti sul mercato: "Vedo Lautaro all'Inter. Icardi torna? Non credo"

A tutto Javier Zanetti. Tra passato e presente. Anche il vice presidente dell' , come molti personaggi del mondo del calcio stanno facendo in questi giorni, si è reso protagonista di un live Instagram. Lo ha fatto con ESPN, a cui ha confidato alcuni aneddoti della propria vita legata al pallone. A partire, ovviamente, da Madrid 2010.

Un trionfo che ha un condottiero ben chiaro: José Mourinho.

Capitolo mercato: Mauro Icardi, attualmente in prestito con diritto di riscatto al , può tornare all'Inter?

"Non lo so, non credo. Ma in questo momento non stiamo parlando di calciomercato, la cosa più importante è la salute. Poi avremo tempo per pensarci".