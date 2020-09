Zanetti chiaro: "L'Inter non poteva prendere Messi, nessuna trattativa per Lautaro"

Il vicepresidente dell'Inter torna sulla vicenda Messi: "Abbiamo delle regole da rispettare, non potevamo permettercelo. Lautaro è in un grande club".

Il caso Messi si è risolto con la permanenza, almeno fino al 2021, al dell'attaccante rosarino che ha annunciato al mondo la sua decisione nell'intervista esclusiva concessa a Goal.

Oltre al del suo mentore Guardiola, gli addetti ai lavori davano in corsa anche l' per il tesseramento della 'Pulce': operazione ritenuta possibile grazie alla presenza di Javier Zanetti, ex compagno di squadra nell' di Messi.

Intervistato da 'TyC Sports', il vicepresidente nerazzurro ha però affermato che non c'era alcuna possibilità di vedere il numero 10 blaugrana a Milano.

"No, nessuna possibilità. Il nostro mercato passa attraverso delle opportunità: dobbiamo prima vendere e poi comprare, c'è un regolamento da rispettare che è il Financial Fair Play. La nostra filosofia è questa".

Scelta di Messi dettata anche dalle priorità degli affetti familiari, aspetto che deve aver fatto la differenza.

"Giocare al Barcellona porta delle pressioni enormi e non è mai facile. La questione economica è secondaria. Quando si parla di figli e famiglia si affronta un argomento delicato, a cui non si può andare contro".

Smentita l'esistenza di una trattativa con il Barcellona per la cessione di Lautaro Martinez.