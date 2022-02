Altro guaio fisico in casa Juventus: Zakaria ko al 36' della sfida contro l'Empoli

E' un periodo assai sfortunato dal punto di vista fisico per la Juventus, impegnata contro l'Empoli al Castellani, la formazione di Massimiliano Allegri ha dovuto fare i conti con un altro infortunio.

Già nella gara di Champions League al Madrigal contro il Villarreal tra i bianconeri si è fatto male Weston McKennie, lanciando un campanello d'allarme in mediana.

L'articolo prosegue qui sotto

A Empoli a fermarsi è stato Denis Zakaria, acquisto di gennaio che intorno alla mezz'ora è finito ko un problema fisico: il centrocampista svizzero si è accasciato al suolo e ha subito chiesto il cambio.

Dalla panchina bianconera Allegri ha chiamato Manuel Locatelli, che è entrato praticamente a freddo al posto di Zakaria al 34': nelle prossime ore verranno valutate le sue condizioni.

Non la migliore delle situazioni possibili per la Juventus, insomma, che già in emergenza dovrà fare i conti con un'altra grana in organico.