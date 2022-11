Zakaria debutta col Chelsea: resterà a Londra fino a giugno

Potter regala i primi minuti di Zakaria col Chelsea, lanciandolo titolare contro la Dinamo Zagabria: il prestito dalla Juve, durerà fino a giugno.

Denis Zakaria si appresta a debuttare con la maglia del Chelsea. Il centrocampista svizzero, infatti, giocherà da titolare la gara di Champions League in programma a Stamford Bridge contro la Dinamo Zagabria.

Con primo posto e qualificazione già in tasca, Graham Potter ha optato per un ragionato turnover concedendo i primi minuti in quel di Londra al calciatore arrivato in prestito dalla Juventus.

Il classe 1996, mai sceso in campo con i Blues in questo scorcio iniziale di stagione, grazie al debutto ufficiale con gli inglesi sarà costretto a rimanere in quel di Londra quantomeno fino a giugno.

Il motivo? Lo spiega chiaramente il regolamento FIFA: nel corso della stessa stagione, un calciatore non può essere tesserato per tre club differenti. E Zakaria, oltre al match di oggi contro la Dinamo Zagabria, ha già giocato due partite con la maglia della Juventus: 90' contro il Sassuolo lo scorso 15 agosto, oltre allo spezzone finale contro la Roma, dodici giorni dopo. Ovvero le sue ultima apparizioni in bianconero.

Essendo sceso in campo in gare ufficiali sia con la Vecchia Signora e, quest'oggi, con il Chelsea, l'ex Gladbach non potrà dunque muoversi nel mercato di gennaio, restando gioco forza in una piazza nella quale sino ad oggi è rimasto letteralmente ai margini.