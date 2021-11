Probabili formazioni Young Boys-Atalanta: Pasalic in attacco, torna Freuler a centrocampo

Atalanta a Berna ospite dello Young Boys per tenere ancora vive le speranze di un passaggio agli ottavi di finale di Champions League.

Con un successo, gli uomini di Gasperini salirebbero a quota 8 punti in classifica e sfrutterebbero lo scontro diretto tra Manchester United e Villarreal per riavvicinarsi alla zona utile per la qualificazione al turno successivo.

Per questo motivo il tecnico bergamasco manderà in campo la formazione pressoché titolare. Tra i pali Musso, con l'argentino protetto dalla linea a 3 composta da Toloi, Palomino e Demiral. Mediana composta da De Roon e Freuler, sugli esterni Zappacosta e Mahele. Davanti confermato Pasalic, che viene da una convincente doppietta allo Spezia, insieme a Zapata e Ilicic.

L'articolo prosegue qui sotto

Lo Young Boys, ancora matematicamente in corsa per la qualificazione, risponde con il 4-2-3-1. Faivre in porta, retroguardia con Hefti, Burgy, Lauper e Garcia. Sierro e Martins al cerchio di centrocampo, Ngamaleu, Aebischer e Siebatcheu sulla trequarti per sostenere e servire Elia unica punta.

YOUNG BOYS-ATALANTA: LE PROBABILI FORMAZIONI

YOUNG BOYS (4-2-3-1): Faivre; Hefti, Burgy, Lauper, Garcia; Sierro, Martins; Ngamaleu, Aebischer, Siebatcheu; Elia. All.Wagner

ATALANTA (3-4-3): Musso; Toloi, Palomino, Demiral; Zappacosta, De Roon, Freuler, Mahele; Ilicic, Zapata, Pasalic. All. Gasperini