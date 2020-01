Younes tra Torino e Genoa: il tedesco può lasciare il Napoli

Amin Younes ha chiesto al Napoli di partire per giocare maggiormente: le offerte concrete sul tavolo del Napoli sono quelle di Torino e Genoa.

Pochi minuti con Ancelotti, addirittura nessuno con Gattuso. E un addio che, a 15 giorni dalla conclusione del mercato, diventa sempre più probabile: è quello di Amin Younes, ormai deciso a lasciare il in questa finestra di mercato.

Con DAZN segui Napoli-Fiorentina IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

L'ex esterno dell' potrebbe proseguire la propria carriera in ma, dunque, lontano dal San Paolo. E, secondo 'Sky Sport', ci sono già due offerte concrete sul tavolo del Napoli per averlo: quella del e quella del .

In entrambe le formazioni, pur con tutti i dubbi tattici del caso relativi ai moduli preferiti di Mazzarri e Nicola, Younes avrebbe la possibilità di giocare maggiormente rispetto a quanto fatto nella prima parte di stagione: appena 6 le sue presenze in campionato, di cui una da titolare. L'ultima, per dire, risale al 7 settembre.

Nei prossimi giorni la cessione di Younes potrebbe essere definita. Come detto, Torino e Genoa sembrano partire un passo avanti alle concorrenti. La decisione finale sarà presa assieme al tedesco, che ha già chiesto alla dirigenza di partire.