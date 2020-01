Younes piace a tanti: ci prova anche il Sassuolo

Il giocatore tedesco non ha trovato spazio in maglia Napoli durante questi mesi ed è deciso a trovare maggiore spazio altrove.

Sembrava poter essere un'arma in più per il dopo una buona conclusione della passata annata, ma Amin Younes è invece tra i giocatori azzurri che hanno avuto meno chances in questo torneo. Tradotto, il giocatore tedesco lascerà la città breve, magari restando in .

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Sono diverse le squadre interessate a Younes, dal al , ma secondo Tuttosport nel calderone del calciomercato si è inserita il , pronta a rinforzare il proprio attacco con il 26enne che ha all'attivo anche diverse presenze con la Nazionale tedesca.

Appena sette le presenze in questa stagione per Younes, di cui sei in campionato. E' l'ultima pedina in attacco per Gattuso, che non l'ha ancora schierato da quando è arrivato in città. Con Ancelotti invece qualche scampolo di gara prima dell'esonero, seppur deludente visto il poco tempo a disposizione.

Il Sassuolo può già contare su attaccanti in forma come Berardi, Caputo e Boga, ma quest'ultimo difficilmente rimarrà neroverde per tutto il 2020, ragion per cui il team emiliano vuole cautelarsi in previsione di un addio da parte del giocatore il cui cartellino appartiene al .

Il Torino ha rallentato la sua ricerca di Younes a causa di una situazione attorno a Iago Falque decisamente nebulosa. Mazzarri non lo vede, ma lo spagnolo a meno di due settimane dalla fine del calciomercato è comunque ancora granata ed indeciso sul da farsi.

Il Genoa ha invece puntato su altri elementi in attacco, ma vista la difficile, a dir poco, situazione di classifica un ulteriore ingaggio, in prestito, non è da escludere. Resta da capire se nel caso il nome prescelto sarà proprio quello di Younes.