Yeboah al Genoa: ufficiale l'acquisto in attacco

Kelvin Yeboah giocherà con il Genoa. Dopo le voci della giornata di venerdì, la formazione ligure ha confermato il secondo acquisto del 2022 per Shevchenko: l'attaccante italo-ghanese si trasferisce alla corte del tecnico ucraino come rinforzo per il reparto offensivo e la seconda parte di stagione.

Entusiasta il General Manager Spors dopo l'acquisto di Yeboah:

“Siamo molto contenti di aver riportato in Italia un giocatore di grande attrattiva sul mercato, giovane ma con già molteplici esperienze e ottime statistiche in queste stagioni”.

Chiuso l'acquisto di Hefti, subito titolare nella prima gara dell'anno, il Genoa mette sul piatto 6,5 milioni di euro per Yeboah, classe 2000 che nella prima parte di 2021/2022 è stato tra gli attaccanti italiani più prolifici, capace di mettere insieme 14 goal in 28 presenze nelle varie competizioni con lo Sturm Graz.

L'articolo prosegue qui sotto

Nato in Ghana, ma trasferitosi in Italia con la famiglia all'età di 4 anni, Yeboah, nipote d'arte, ha giocato con le giovanili di Monza, Novara, West Ham e Gozzano, prima di finire in Austria, dove si è messo in mostra giovanissimo nella seconda serie, per poi approdare allo Sturm Graz ed attirare su di sè l'attenzione di diversi club.

Il Genoa, che lo ha osservato anche durante le due gare giocate con l'Under 21 di Nicolato, ha avuto la meglio su tutte le contendenti, portandolo in città in questi giorni. Prima o seconda punta, potrà giocare al fianco di Destro o essere la sua alternativa da qui in avanti.

Prelevato a titolo definitivo, Yeboah indosserà la maglia numero 45 del Genoa per le prossime annate.