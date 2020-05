Yaya Touré verso il Brasile? Può ripartire dal Vasco da Gama

Yaya Touré ripartirà dal Vasco da Gama, qualora Leven Siano dovesse diventare presidente del club: “Grazie per avermi incluso nel progetto”.

Dopo aver giocato in , , Grecia, , , e , Yaya Touré potrebbe presto iniziare una nuova avventura in un campionato per lui tutto nuovo: quello brasiliano.

Il centrocampista ivoriano, che nel corso della sua straordinaria carriera ha vinto, tra le altre cose, due volte la , tre volte la Premier League ed una volta la , potrebbe essere il prossimo grande rinforzo del Vasco da Gama qualora Leven Siano dovesse vincere le elezioni per la presidenza del club.

Siano è attualmente impegnato nella campagna elettorale che si terrà nei prossimi mesi e a confermare il fatto che ci sia già di fatto un accordo in vista della stagione 2021, è stato lo stesso Touré in un video pubblicato su Instagram.

L'articolo prosegue qui sotto

Altre squadre

“Voglio ringraziare Leven per avermi incluso nel suo progetto. Sono impaziente di vedere presto tutti i tifosi del Vasco. Forza Vasco!”.

Nello stesso video, Leven Siano ha ringraziato Touré per aver accettato la sua proposta.

“Benvenuto signor Yaya Touré. Grazie per aver avuto fiducia nel nostro progetto per il Vasco da Gama. Forza Vasco!”.

Touré, 37 anni già compiuti, è reduce da un’esperienza nella seconda divisione cinese con il Qingdao Huanghai. Il suo nome recentemente era stato accostato anche a quello di un altro club brasiliano: il Botafogo.