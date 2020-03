Yaya Touré al Botafogo: il video dell'annuncio circola sui social

Il Botafogo ha trovato l'accordo con Yaya Touré: la conferma arriva dal video dell'annuncio ufficiale dell'ivoriano, divulgato per errore.

Adesso sì, è davvero fatta: lo svincolato Yaya Touré è un nuovo giocatore del Botafogo. E anche se il club brasiliano non conferma, lo scoop c'è e è concreto: il video dell'annuncio ufficiale è stato erroneamente divulgato e, da qualche ora, sta facendo il giro dei social.

"Incredibile! Sono molto felice. Sono pronto a lottare per questo club".

Le dichiarazioni in questione sono proprio di Touré, che nel video in questione risponde a una chiamata effettuata proprio dal Botafogo. E poi ecco la stampa della nuova maglia dell'ex campione del , che indosserà il numero 42. Non è fake: è tutto reale.

Vídeo de suposto anúncio de Yaya Touré pelo Botafogo vaza. Olha aí... #ODia pic.twitter.com/2ArN63ap5B — Venê Casagrande (@venecasagrande) March 6, 2020

Tutto fatto, insomma. Anche se nei giorni scorsi la trattativa tra il Botafogo e Yaya Touré era stata definita "chiusa" - in senso negativo - dai dirigenti del club bianconero, evidentemente incapaci di trovare un accordo economico con l'ivoriano.

Nelle ultime ore, invece, le discussioni sono tornate forti e concrete. E, alla fine, l'accordo è arrivato: Yaya Touré è del Botafogo. Anche se dovrebbe esordire soltanto a inizio maggio, quando prenderà il via il campionato brasiliano.

Peccato che, come detto, la divulgazione del video dell'annuncio di Yaya Touré sia arrivata prima del previsto. Al Botafogo non l'hanno presa bene, ma tant'è: a Rio sbarca un nuovo nome illustre del calcio mondiale. Che ora si prepara a far coppia con l'ex rossonero Keisuke Honda.