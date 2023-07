Xavi Simons ha scelto: accettata la clausola da 6 milioni, torna al PSG

Il PSG aveva attivato la clausola per riprenderlo dal PSV, ma l'ultima parola spettava al giocatore: ora punta a rimanere, ma può andare in prestito.

Alla fine la decisione è arrivata: Xavi Simons ha scelto di lasciare il PSV e di tornare a Parigi, dopo che il PSG ha pagato la clausola rescissoria valida solo per loro e solo per il mese di luglio.

Simons ha potuto dunque far rientro in Francia per soli 6 milioni di euro, dopo una stagione in cui ha segnato 22 goal e ha esordito con la nazionale olandese.

Ora Simons proverà a entrare nelle rotazioni del nuovo allenatore del PSG, Luis Enrique, anche se potrebbero anche aprirsi la strada del prestito.

Se infatti non venisse ceduto uno tra Mbappè e Neymar, allora ci sarebbe poco spazio in una squadra che questa estate ha preso anche Kang In Lee e Asensio.

In caso di prestito dunque, ci sarebbe l'opportunità per diverse squadre europee, che potrebbero accaparrarsi uno dei migliori talenti emergenti.