Xavi è il nuovo allenatore dell'Al Sadd: prima avventura in panchina

Smessi i panni del calciatore, appese le scarpe al classico chiodo, Xavi non lascia. Anzi, raddoppia. E inizia una nuova vita: quella di allenatore dell'Al Sadd, il club con cui ha chiuso la carriera da giocatore dopo una vita al .

Ad annunciarlo è stato lo stesso club del , che ha comunicato di aver conferito a Xavi l'incarico di tecnico della prima squadra.

