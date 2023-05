Xavi vede Messi in un nuovo ruolo: "Ormai è quasi un centrocampista"

Xavi spinge per il ritorno di Messi al Barça e lo immagina in nuove vesti tattiche: "E' diventato quasi un centrocampista, può giocare anche mezzala".

Il matrimonio 2.0 tra Lionel Messi e il Barcellona, vede in Xavi un alleato validissimo. L'ex compagno della Pulce spinge per il ritorno dell'argentino in Catalogna e, in un'intervista concessa a 'Sport', non fa mistero di volere Leo alle proprie dipendenze.

"Ho detto al presidente che il ritorno di Messi ha senso. Non abbiamo dubbi, è perfetto per il nostro sistema di gioco. Con Leo ho dei piani tattici in mente".

Sì, perchè Xavi sorprende tutti e svela di immaginare il fuoriclasse argentino con addosso abiti del tutto inusuali.

"Leo è diventato quasi un centrocampista, alla fine ha quell'abilità. Forse ha perso esplosività, ma anche ai Mondiali abbiamo visto un Messi straordinario e credo che davanti abbia ancora tanti anni ad alto livello. Non ci sono dubbi che ci aiuterebbe".

"Potrebbe giocare in varie posizioni: falso nove, esterno, mezzala, anche trequartista - ha aggiunto Xavi - Se tornerà al Barcellona? La decisione spetta a Leo... Io ci sto parlando".