Wood lascia il Newcastle: un anno fa fu pagato 30 milioni

L'attaccante neozelandese approda al Nottingham Forest fino a giugno 2023, in prestito con possibilità di obbligo di riscatto.

A gennaio 2022 sembrava essere arrivata la grande opportunità per Chris Wood. Una carriera tra le serie inferiori inglesi per il classe 1991, arrivato nel momento migliore al Newcastle. Una proprietà ricchissima e obiettivo qualificazione in Champions, prima di puntare ai trofei. Un anno dopo, la cessione.

Pagato ben 30 milioni, Wood ha segnato due reti nell'attuale torneo di Premier, quasi sempre negli ultimi minuti da subentrato. Chiuso da Wilson e Isak, è riuscito a giocare qualche gara nelle ultime settimane, ma l'addio è avvenuto comunque.

Wood è stato infatti ceduto al Nottingham Forest, in prestito con diritto di riscatto e obbligo a determinate condizioni. L'esordio, in caso di rapida registrazione, potrebbe avvenire già contro il Bournemouth, nella gara prevista sabato 21 gennaio.

Massimo marcatore nella storia della Nuova Zelanda, secondo giocatore per presenze con la rappresentativa dell'Oceania, Wood è arrivato in terra britannica nel 2008: dopo poche presenze con il WBA, le esperienze nelle serie inferiori, fino all'arrivo al Burnley, con cui è diventato un habituè della Premier League.

Dal 2017 Wood gioca nel massimo campionato britannico, guadagnandosi la chiamata del Newcastle a gennaio 2022. Un anno dopo, senza essere riuscito a fare la differenza, il trasferimento a Nottingham. Per essere ancora marcatore letale come negli anni al Burnley.

Attualmente il Nottingham si trova al 13esimo posto in campionato, a poche lunghezze dalla zona retrocessione. Per entrambe il desiderio è quello di rinascere, rimanendo in Premier come protagonisti. Il prossimo maggio la risposta, su riscatto e destino di Wood.