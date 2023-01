Winks condanna la Samp: errore decisivo alla prima da titolare

Ingenuità del centrocampista inglese durante Sampdoria-Udinese: al debutto da titolare commette l'ingenuità che regala il successo agli ospiti.

Probabilmente l’esordio da titolare se lo immaginava in maniera diversa diversa. Così come la stagione sulla Lanterna. Il debutto da titolare è arrivata solamente oggi, 22 gennaio. La luce in fondo al tunnel a livello personale dopo un lungo calvario a causa dell’infortunio alla caviglia rimediato al primo allenamento.

Dopo l’arrivo in estate dal Tottenham alla Sampdoria, Harry Winks si aspettava di vivere una stagione da protagonista. Nuova avventura in Serie A per ricoprire il ruolo di faro del centrocampo blucerchiato.

Complice l’infortunio alla caviglia e una stagione nettamente al di sotto della aspettative da parte della Sampdoria, l’avventura di Winks a Genova non sta rispettando le attese.

Oggi, nel match contro l’Udinese, il centrocampista inglese ha sporcato l’esordio dal primo minuto con un errore che è risultato decisivo.

A condizionare una prestazione tutto sommato buona, con tanti palloni toccati in mezzo al campo e il continuo movimento della sfera con l’obiettivo di far girare la squadre e costruire le trame di gioco della squadra di Stankovic, Winks ha servito involontariamente a Kingsley Ehizibue la palla che l’esterno dell’Udinese ha tramutato in goal, battendo Audero e regalando il successo ai friulani.

Un errore imperdonabile commesso dal centrocampista inglese, che ha servito sul piatto d’argento la chance di battere a rete all’avversario, condannando i suoi alla quattordicesima sconfitta stagionale in Serie A.

Inutili le proteste per un presunto fuorigioco del calciatore dell'Udinese: Ehizibue partiva in posizione regolare e la giocata volontaria di Winks lo avrebbe rimesso in gioco anche in caso di posizione di 'offside'.

Un’ingenuità grave da parte del britanico, che dopo aver superato l’infortunio alla caviglia ed essere tornato gradualmente prima in gruppo e poi in campo è protagonista e decisivo - suo malgrado - nell’ennesima giornata storta della stagione della Sampdoria di Stankovic.