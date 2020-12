Wilshere si allena con il Bournemouth: arriva da svincolato?

Tanto bravo quanto sfortunato. Jack Wilshere è il classico talento che non è riuscito a imporsi ad altissimi livelli, nonostante le sue indubbie qualità tecniche facessero presumere il contrario. E ora, a quasi 29 anni (li compirà venerdì), potrebbe finire a giocare nella seconda serie inglese.

Niente di ufficiale, niente di certo. Ma Wilshere si sta allenando con il Bournemouth, formazione di Championship retrocessa dalla Premier League al termine della scorsa stagione. Ad annunciarlo sono state proprio le Cherries, che attualmente occupano il terzo posto in classifica e sono in piena zona promozione.

Getting set for some mid-week action



All the images from today's training session, as @JackWilshere joined in