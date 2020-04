Willian apre all'addio al Chelsea: "L'obiettivo è restare comunque in Europa"

Willian sarà, con ogni probabilità, uno dei grandi protagonisti della prossima sessione di calciomercato. Il campione brasiliano è infatti legato al da un contratto che scadrà al termine della stagione e questo fa di lui uno dei giocatori potenzialmente più ambiti in assoluto.

Nelle ultime settimane si è parlato del possibile interesse di e (le due squadre sono allenate da Sarri e Mourinho, due tecnico con i quali Willian ha lavorato proprio al Chelsea) ma intanto quello che appare certo è che comunque il giocatore non rinnoverà con il suo club.

Lo stesso Willian, parlando in a Fox Sports, ha apertamente parlato del probabile addio ai blues.

“Ho costruito un qualcosa di fantastico al Chelsea. Sono molto affezionato ai tifosi e alle persone che lavorano lì, sono stato molto bene. Tutti sanno che il mio contratto scadrà tra qualche mese e che sarà difficile rinnovarlo. La cosa è improbabile perché il club mi ha proposto un prolungamento di due anni, mentre io ne ho chiesti tre. Il discorso si è chiuso lì. Non ci sono stati altri colloqui, il Chelsea ha solo detto che allungare per tre stagioni è impossibile, vedremo come andrà a finire, nulla è impossibile”.

Il nome di Willian è stato accostato anche a quello del San Paolo, ma un ritorno in Brasile al momento è da escludere.

“Non sappiamo cosa accadrà, quello che posso dire è che il mio contratto è in scadenza e che sono libero di negoziare con qualunque club. Al momento non sto pensando ad un ritorno in Brasile, il mio obiettivo è restare in Europa. Voglio giocare ancora per qualche anno ai massimi livelli, per poi magari chiudere la carriera al Corinthians”.