I giallorossi pronti a chiudere il colpo in prestito con diritto di riscatto. Il calciatore ha il sì di Mourinho e gradisce la destinazione.

Dopo Paulo Dybala, la Roma è pronta a chiudere il suo secondo colpo di mercato nel giro di una settimana. La squadra di Mourinho è a un passo da Georginio Wijnaldum, centrocampista olandese in uscita dal PSG.

Come raccolto da GOAL, Tiago Pinto è al lavoro con l'entourage del calciatore (anch'esso olandese) per trovare una formula in grado di soddisfare tutte le parti in causa.

L'ipotesi più concreta sul tavolo in questo momento è un prestito con obbligo di riscatto facilmente raggiungibile, per un accordo complessivo tra i 10 e i 15 milioni di euro.

L'articolo prosegue qui sotto

L'ostacolo principale è l'ingaggio di Wijnaldum, che guadagna 9 milioni di euro netti all'anno dal club parigino. La soluzione per far sì che l'affare si concluda è che il PSG contribuisca (su sua offerta volontaria) a metà dell'ingaggio del calciatore, mentre a partire dal 2023 la Roma potrà sfruttare il Decreto Crescita per abbassare l'onere della spesa.

Alla base della cessione dell'olandese da parte dei francesi c'è la loro necessità di alleggerire la rosa e cercare di avvicinarsi - eufemismo - ai parametri imposti dal nuovo Financial Fair Play.

In questo senso è in uscita anche Mauro Icardi, proposto insieme a Wijnaldum alla Roma. Ma su questo scenario la risposta del club dei Friedkin è stata un no perentorio.

Dopo l'esperienza al Liverpool, con il picco della vittoria in Champions League nel 2019, Wijnaldum sembrava ad un passo dal Barcellona la scorsa estate.

Poi l'inserimento del PSG, che lo ha convinto a suon di milioni di euro a trasferirsi all'ombra della Tour Eiffel. Nell'ultima stagione l'olandese ha totalizzato 38 presenze e tre goal in tutte le competizioni, vincendo la Ligue1.

Un rendimento importante, come quello che ha caratterizzato le stagioni precedenti. Motivo che ha spinto Mourinho a individuarlo come rinforzo giusto per la mediana della Roma.

L'arrivo di Wijnaldum chiude, almeno per ora, la porta a quello di Frattesi. Giallorossi e Sassuolo sono fermi sulle loro posizioni. In caso di partenza di Veretout, potrebbe riaprirsi la pista che riporterebbe il centrocampista a Trigoria dopo l'esperienza nelle giovanili.