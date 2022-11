White lascia definitivamente il ritiro dell'Inghilterra: problemi personali

Il difensore dell'Arsenal lascia il ritiro inglese per motivi personali: non farà rientro prima della fine dei Mondiali.

Reduce dal convincente 3-0 rifilato al Galles e valso l'accesso agli ottavi come prima forza del girone, l'Inghilterra deve fare i conti con una defezione inaspettata: Ben White non farà parte della spedizione agli ordini di Southgate fino al termine dei Mondiali.

#ThreeLions defender @ben6white has left England’s training base in Al Wakrah and returned home for personal reasons. — England (@England) November 30, 2022

Il difensore di proprietà dell'Arsenal ha già lasciato il ritiro con sede ad Al Wakrah: alla base di questo abbandono ci sono delle motivazioni di natura personale non specificate dal comunicato emesso dalla Federcalcio.

"Ben White ha lasciato il ritiro inglese di Al Wakrah ed è tornato a casa per motivi personali. Il difensore dell'Arsenal non è atteso per il ritorno in squadra per il resto del torneo. Chiediamo che la privacy del giocatore sia rispettata in questo momento".

White non ha accumulato alcuna presenza con i 'Tre Leoni' in questa rassegna iridata: dopo essersi seduto in panchina contro Iran e Stati Uniti, ha osservato i suoi connazionali battere il Galles dalla tribuna.