Weston da applausi: goal 'olimpico' in Antigua-Barbados

Goal da sogno, direttamente da calcio d'angolo, per Myles Weston in CONCACAF Nations League nella sconfitta di Antigua.

Il goal direttamente da calcio d'angolo è una pietra miliare nella carriera di ogni giocatore, una prodezza che raramente si ammira su un campo da calcio: quando si verifica è giusto celebrarla nel migliore dei modi, a prescindere dal contesto in cui avviene.

Nella cerchia di coloro che, almeno una volta, hanno realizzato una rete 'olimpica', è ufficialmente entrato a far parte anche Myles Weston, colui che ha sbloccato il risultato in Antigua & Barbuda-Barbados, match valido per il Gruppo A della Lega B della CONCACAF Nations League.

Il momentaneo vantaggio dei padroni di casa (poi sconfitti in rimonta per 1-2) lo ha siglato proprio Weston con un mancino dalla traiettoria velenosa ed imprevedibile, che ha colto di sorpresa l'esterrefatto portiere avversario.

Una magia d'autore per l'ala in forza nella quinta divisione inglese al Dagenham & Redbridge, nata a Londra e con tre presenze nell'Under 17 dei 'Three Lions' accumulate nel corso degli Europei di categoria del 2005, in cui mise a segno una rete all'esordio contro la Bielorussia.

CONCACAF Nations League che sembra portare bene a Weston: nelle qualificazioni del 2018 realizzò una tripletta contro Bahamas, mentre nell'attuale edizione (che ha visto Antigua & Barbuda fallire la promozione in Lega A) aveva già timbrato il cartellino in occasione del successo esterno sul campo di Guadalupa.