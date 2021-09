West Ham-Manchester United dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Manchester United di Cristiano Ronaldo sfida il West Ham in trasferta: tutto sulle formazioni e su come vedere la gara in tv e streaming.

Reduce dal clamoroso ko in casa dello Young Boys in Champions League, il Manchester United affronta il West Ham nella quinta giornata di Premier League con un solo imperativo: rialzare la testa e mantenere la vetta della classifica.

Dopo quattro turni, infatti, il Manchester United ha vinto tre volte e pareggiato una volta. Sono 10 i punti conquistati fino a questo momento dalla formazione di Ole Gunnar Solskjaer, che si candida di diritto alla vittoria di una Premier League che manca ormai dalla stagione 2012/13.

Attenzione però al West Ham, che a sua volta ha iniziato molto bene la stagione: la formazione dell'ex David Moyes ha ottenuto due pareggi e altrettante vittorie e si è piazzata a quota 8 in classifica, con due sole lunghezze di distacco rispetto al Manchester United.

In questa pagina troverete tutto ciò che serve sapere su West Ham-Manchester United: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

West Ham-Manchester United, sfida della quinta giornata di Premier League, andrà in scena all'Olympic Stadium di Londra, casa degli Hammers, nel pomeriggio di domenica 19 settembre 2021. Il calcio d'inizio è in programma alle ore 15 italiane.

West Ham-Manchester United sarà visibile in diretta tv su Sky, che anche in questa stagione detiene i diritti delle partite di Premier League. Il match, in particolare, si potrà vedere sul canale Sky Sport Football.

West-Ham Manchester United sarà visibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, l'applicazione, scaricabile su dispositivi come pc, tablet o smartphone, che Sky mette a disposizione dei propri abbonati.

L'alternativa per vedere la partita è NOW, piattaforma attraverso la quale, dopo aver acquistato uno dei pacchetti proposti, si può fruire della programmazione dell'emittente satellitare.

Problemi per il West Ham, dove Antonio non ci sarà per squalifica dopo il cartellino rosso rimediato in casa del Southampton: al suo posto potrebbe essere adattato Yarmolenko nel ruolo di falso nove. Confermato il resto dell'undici visto in campo nelle ultime uscite, con Coufal, Dawson, Ogbonna e Cresswell davanti a Fabianski e la coppia di centrocampo Rice-Soucek.

Nel Manchester United è intoccabile Cristiano Ronaldo, subito a segno nelle sue due prime uscite con la maglia rossa. Alle sue spalle il terzetto Sancho-Bruno Fernandes-Pogba. Difesa con Wan Bissaka, Varane, Maguire e Shaw, mentre a centrocampo, in attesa del ritorno di McTominay, è lotta a tre tra Van de Beek, Matic e Fred per due maglie.

WEST HAM (4-2-3-1): Fabianski; Coufal, Dawson, Ogbonna, Cresswell; Rice, Soucek; Bowen, Benrahma, Fornals; Yarmolenko.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Varane, Maguire, Shaw; Matic, Fred; Sancho, Bruno Fernandes, Pogba; Cristiano Ronaldo. All. Solskjaer