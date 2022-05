West Ham eliminato, Rice contro l'arbitro: "Ti hanno pagato, questa è corruzione"

La tensione ha raggiunto le stelle quando lo spagnolo Gil Manzano, arbitro della gara, ha fischiato la fine della gara tra Eintracht Francoforte e West Ham, sancendo la qualificazione dei tedeschi in finale.

Una partita accesa, che gli inglesi hanno disputato in 10 contro 11 per più di 70 minuti per l'espulsione di Cresswell al 17' del primo tempo. Si può dire, in un certo senso, che la gara della formazione di Moyes sia mentalmente finita lì.

Al 26' la rete di Borre che ha portato il punteggio aggregato sul 3-1 ha spianato la strada al nervosismo, culminato poi con la pallonata a una raccattapalle scagliata dallo stesso Moyes.

Uno dei più tesi, in campo, è stato senza dubbio Declan Rice, centrocampista e capitano del West Ham che ha più volte protestato animatamente con il direttore di gara, prima di rientrare negli spogliatoi.

Una volta ritornato nel tunnel, l'inglese si è avvicinato all'arbitro Manzano urlando il suo disappunto.

"Arbitro, arbitro! E' stato tutto così sbagliato, come hai potuto arbitrare in questa maniera? Onestamente, probabilmente sei stato pagato. E' corruzione".

Se dan cuenta hasta en Europa. Gil Manzano y sus cosas. pic.twitter.com/s7G8mLHT7w — Imanol Echegaray G. (@imanoleg_) May 6, 2022

L'episodio non è certo passato inosservato: le telecamere all'interno del tunnel degli spogliatoi hanno ripreso lo sfogo di Rice che nelle prossime ore sarà oggetto di valutazione della UEFA per eventuali sanzioni.