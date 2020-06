Colpo di scena Werner: non vuole giocare in Champions col Lipsia

Werner ha intenzione di approdare al Chelsea il prima possibile, senza giocare i quarti di Champions con il Lipsia.

Dall'ipotesi alla concreta possibilità , fino ad un passaggio al che sembra oramai veramente ad un passo. Il futuro di Timo Werner, a meno di sorprese, sarà a Londra dalla stagione 2020/2021. Con il in difficoltà per il prossimo agosto.

Secondo quanto raccolto nelle ultime ore, infatti, Werner non avrebbe intenzione di scendere in campo con il Lipsia nelle ultime gare di , precisamente nei quarti della competizione che dovrebbe svolgersi a Lisbona il prossimo agosto.

Werner vuole sfruttare il tempo che separerà la fine della , oramai imminente, e trasferirsi il prima possibile a Londra così da abituarsi alla città e al clima della metropoli britannica in vista dell'inizio della nuova annata prevista indicativamente a fine estate.

Prima delle gare di Champions, il Lipsia rimarrà fermo per almeno un mese e mezzo, visto che l'ultima gara di campionato verrà giocata dalla compagine tedesca il prossimo 27 giugno, quando potrebbe festeggiare nuovamente la qualificazione alla massima competizione europea.

Lipsia e Chelsea potrebbero annunciare il trasferimento già la prossima settimana, visto e considerando come entrambi i team abbiano completato le pratiche burocratiche necessarie. Come ovvio mancano però le visite mediche per poter ufficializzare l'accordo definitivo.

Accordo che dovrebbe portare 60 milioni della clausola rescissoria nella casse del Lipsia, con Werner che sarà il secondo grande acquisto per mister Lampard dopo la conferma di Ziyech dall' qualche mese fa. Per il club tedesco la qualificazione ai quarti di Champions potrebbe però riservare dunque una brutta sorpresa: il suo grande bomber difficilmente ci sarà.