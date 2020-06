Werner verso il Chelsea: contratto a 10 milioni l'anno

Nniente Liverpool o Bayern per l'attaccante tedesco: il suo destino è a Londra, dopo il pagamento della clausola da 60 milioni.

Non solo Haaland a fare gola in . C'è anche Timo Werner da diverso tempo nella lista delle grandi d'Europa. Ancora relativamente giovane, classe 1996, negli ultimi anni ha dimostrato di essere tra i maggiori bomber del vecchio continente scatenando la ressa per il suo acquisto. Dopo e , ora sembra esserci in testa il .

A sorpresa il Chelsea avrebbe infatti premuto sull'acceleratore trovando l'accordo con lo stesso Werner con un contratto fino al 2025. Un quinquennale in cui l'attaccante del guadagnerebbe dieci milioni a stagione, diventando il nuovo centravanti titolare di Lampard.

Il Chelsea dovrebbe dunque pagare nelle prossime settimane la clausola rescissoria di Werner, mettendo sul piatto 60 milioni di euro così da evere nel 2020/2021 e per i prossimi anni un attaccante che nell'attuale annata ha già messo insieme 25 reti in 29 presenze nel massimo campionato tedesco.

Sin da quando è approdato al Lipsia nel 2016, squadra con la quale ha un contratto fino al 2023, Werner è sempre andato in doppia cifra, riuscendo a sfondare per la prima volta quota trenta (è a trentuno) in questa annata, considerando le varie competizioni.

Liverpool sembrava la squadra in prima fila, ma l'opzione Chelsea si è fatta largo nelle ultime ore con prepotenza. Lontano invece il , visto e considerando la presenza di Lewandowski, ancora titolare inamovibile, e la volontà di giocare solamente per il Lipsia in Bundesliga.

Se Haaland rimarrà in Bundesliga almeno fino al 2021, Werner sembra essere pronto a spiccare il volo verso la Premier League, così da diventare grande a livello internazionale nel campionato riconosciuto praticamente all'unanimità come il numero uno.