Watford, esonerato Javi Gracia: torna Quique Sanchez Flores

Il Watford ha deciso di esonerare Javi Gracia, al suo posto torna Quique Sanchez Flores. La squadra occupa l'ultimo posto in Premier League.

Salta la prima panchina in Premier League dove il , club di proprietà della famiglia Pozzo, ha deciso di approfittare della sosta per esonerare Javi Gracia .

Al suo posto è stato richiamato Quique Sanchez Flores, già tecnico nella staigone 2015/16 quando il Watford raggiunse la semifinale di .

Club Statement: Javi Gracia — Watford Football Club (@WatfordFC) September 7, 2019

Javi Gracia paga l'ultimo posto in classifica con un solo punto nelle prime quattro giornate di Premier League , con ben tre sconfitte e un pareggio sul campo del .

#watfordfc announces the appointment of Quique Sánchez Flores as the club’s new Head Coach.https://t.co/XqhpUvCwpT pic.twitter.com/HcU7Z87H79 — Watford Football Club (@WatfordFC) September 7, 2019

Il tecnico si era seduto sulla panchina del Watford nell'estate del 2018, quando aveva preso il posto dell'italiano Walter Mazzarri, e ha chiuso la scorsa stagione al quattordicesimo posto.

Il presidente e l'amministratore delegato del Watford hanno ringraziato Javi Gracia per il lavoro svolto con una breve dichiarazione al sito ufficiale del club.

"Javi ha rappresentato il Watford con grande dignità e meriterà sempre il massimo rispetto per i suoi successi".

L'unica vittoria del Watford in questo inizio di stagione risale alla Coppa di Lega contro il Coventry per 3-0, successo che però non è bastato a Gracia per conservare la panchina. Alla ripresa del campionato il Watford affronterà l' .