Wanyama lascia il Tottenham: è ufficiale il passaggio al Montreal Impact

Victor Wanyama approda il MLS: contratto di tre anni con il Montreal Impact dopo l'esperienza in Premier League al Tottenham.

E' terminata dopo tre anni e mezzo l'avventura in Premier League di Victor Wanyama: il centrocampista kenyano ha lasciato il per sbarcare in Major League Soccer al , club di proprietà di Joey Saputo.

Contratto di tre anni per Wanyama che si unirà ai suoi nuovi compagni all'arrivo del certificato utile per i trasferimenti internazionali e dopo aver superato le visite mediche di rito.

Il classe 1991 si è detto felice di questa avventura che coincide con l'inizio di una nuova fase della sua carriera.

"Sono davvero contento di unirmi ad un club entusiasmante come il Montreal Impact. La cresce stagione dopo stagione, non vedo l'ora di portare ulteriore consapevolezza nei propri mezzi alla squadra. Quando ho parlato con Thierry (Henry, ndr) e mi ha detto di volermi, non ci ho pensato due volte. L'ho sempre ammirato come giocatore, sono felice di poter lavorare con lui. Qui c'è un progetto serio e spero di poter dare un grosso contributo".

Wanyama è il fratellastro di McDonald Mariga, ex centrocampista tra le altre di e : con i nerazzurri vinse lo storico 'Triplete' durante la stagione 2009/2010.