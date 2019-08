Wanda Nara confermata a 'Tiki Taka': anche Vieri e Cassano ospiti fissi in studio

Wanda Nara ha rinnovato il suo contratto con 'Tiki Taka', programma in onda da domenica 25 agosto: Vieri e Cassano gli altri ospiti fissi in studio.

Con l'inizio della ormai alle porte, il noto programma di approfondimento sportivo delle reti Mediaset 'Tiki Taka' ha reso noto il rinnovo di contratto di Wanda Nara. La moglie e agente di Mauro Icardi continuerà dunque ad affiancare Pierluigi Pardo, padrone di casa.

La prima puntata andrà in onda domenica 25 agosto alle ore 21.20 su 1, con Wanda Nara che non sarà però l'unica presenza fissa nel corso della nuova stagione. Come riportato da 'Sport Mediaset', anche Christian Vieri e Antonio Cassano saranno sempre presenti in studio.

I due ex nerazzurri in passato sono stati già ospiti della trasmissione, giunta ora alla sua 7ª edizione, ma da quest'anno la loro presenza sarà, appunto, fissa.

Oltre a Wanda Nara, Vieri e Cassano, nel corso delle puntate si susseguiranno poi come di consuetudine numerosi ospiti, pronti a commentare la giornata di Serie A appena conclusa.