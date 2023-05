Walter Zenga riparte dall'Indonesia: sarà il nuovo dt del Persita Tangerang

L'ex portiere lascia il ruolo di opinionista a 'Sky' e si rimette in gioco: "Cambio vita un'altra volta, mi faccio un'altra esperienza".

L'annuncio è arrivato in diretta televisiva, su 'Sky Sport', proprio dopo la conclusione dell'anticipo tra Inter e Atalanta: Walter Zenga non farà più l'opinionista per l'emittente satellitare. E fin qui, è una notizia parziale. La notizia, semmai, è che l'ex portiere dell'Inter lascerà anche l'Italia: per andare in Indonesia, al Persita Tangerang.

"Puoi raccontare perché non sarai più con noi dalla prossima settimana?", gli ha chiesto il conduttore, Alessandro Bonan.

"Perché vado a mettere un altro carrarmatino nel mio Risiko - gli ha risposto Zenga - Lo vado a piazzare in Indonesia. Vado a fare il direttore tecnico di una squadra per i prossimi due anni. Cambio vita un'altra volta, cambio tutto. Vedo delle cose da un altro punto di vista, mi faccio un'altra esperienza e mi sento ancora sempre più giovane".

Il Persita Tangerang, formazione che ha concluso al nono posto e a metà classifica il campionato 2022/23, ha dunque deciso di affidare a Zenga le chiavi della squadra a partire dal 1° luglio. Anche se non nel ruolo di allenatore, posizione che l'Uomo Ragno ha occupato per l'ultima volta nel 2020 a Cagliari.

Zenga e l'estero, del resto, vanno d'accordo praticamente da sempre. Sin da quando alla fine degli anni 90 l'allora portiere decise di intraprendere un'avventura al di là dell'oceano, negli Stati Uniti, per giocare nei New England Revolution e in una MLS ancora in fase di formazione.

In panchina, invece, le esperienze lontano dall'Italia quasi non si contano: dalla Romania alla Serbia, dalla Turchia agli Emirati Arabi all'Arabia Saudita, passando anche per l'Inghilterra (Wolverhampton, 2016). Un uomo di mondo. Che, di nuovo, ha accettato di rimettersi in gioco dall'altra parte del pianeta. In bocca al lupo.