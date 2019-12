Voce dall'Inghilterra: Gerson al Tottenham, c'è l'ok di Mourinho

Secondo '90min', il Tottenham punta Gerson per rinforzare il centrocampo. L'ex Roma e Fiorentina è uno dei titolari del Flamengo.

Dopo Ndombele e Lo Celso, il vuole aggiungere un altro rinforzo a centrocampo. Un ex , che però in non ha lasciato il segno: il brasiliano Gerson, passato per la e per la senza brillare particolarmente.

Secondo quanto riporta '90min', il club londinese vorrebbe chiudere l'affare il classe 1997 già in questi giorni. Gli Spurs sarebbero comunque disposti a lasciare il giocatore al Flamengo, proprietario del cartellino, anche fino a giugno, per poi averlo nella prossima stagione.

José Mourinho avrebbe già dato l'ok al trasferimento, avendo seguito il giocatore anche nei suoi anni in Italia. L'esplosione però è arrivata col Flamengo, al ritorno in in estate: ha vinto la Copa Libertadores da protagonista confermando tutte le ottime impressioni che nel 2016 avevano stregato la Roma.

In Serie A Gerson ha segnato 5 goal in 82 presenze totali, mentre in Brasile in mezza stagione ha già toccato quota 36 presenze, vincendo anche campionato Carioca e Brasileirão.